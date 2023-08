Rientrato a Torino dopo l'ennesima stagione in prestito, questa volta all'Empoli, Marko Pjaca sembra destinato a lasciare la Juventus.

Tra le società interessate ci sarebbe il Karagumruk ma il croato non sembra disposto ad accettare l'ipotesi di trasferirsi in Turchia, preferirebbe infatti restare in Italia laddove ha già giocato con le maglie di Fiorentina e Torino.

La Juventus starebbe anche valutando una rescissione consensuale del contratto: Pjaca è arrivato 5 anni fa da promessa del calcio europeo ma non è mai riuscito ad esprimersi al meglio complici due gravi infortunio al ginocchio che non gli hanno mai consentito di trovare continuità ne alla Juventus ne altrove.

La Juventus acquistò Pjaca dalla Dinamo Zagabria per 23 milioni di euro

Acquistato nel 2016 dalla Dinamo Zagabria per 23 milioni di euro, Marco Pjaca ha girovagato in Italia in cerca di una soluzione che potesse garantirgli un nuovo inizio. Purtroppo non è mai riuscito nel suo intento, da qui l'ipotesi di lasciare definitivamente la Juventus con cui ha l'ultimo anno di contratto.

La società gli ha offerto insomma numerose opportunità per mettersi in mostra ma le chance per lui sono ormai finite.

I giocatori che potrebbero lasciare Torino: spiccano anche Kostic e Iling-Junior

Pjaca è comunque in buona compagnia, saranno infatti molti (almeno sulla carta) i calciatori che lasceranno Torino negli ultimi giorni del Calciomercato.

Fra questi ci sono Miretti, Iling-Junior, Soulé e Kaio Jorge. Il club li cederà in prestito per assicurargli minutaggio e continuità: per il primo ci sarebbero Monza e Salernitana in prima fila, sull'esterno inglese sarebbe forte l'interesse dell'Atalanta, mentre l'argentino e la punta centrale stanno per trasferirsi in prestito al Frosinone.

Anche il futuro di Kostic sembra essere incerto, visto che è scivolato nelle gerarchie di Allegri dietro a Cambiaso. Uno tra lui e Iling partirà, tre alternative sulla fascia sinistra, su cui all'occorrenza può agire anche Federico Chiesa, paiono decisamente troppe, specie in un'annata in cui il club dovrà disputare soltanto la Serie A.

Si fanno sempre più insistenti anche le voci di un possibile addio di Moise Kean che il club valuta almeno 30 milioni di euro. Su di lui ci sarebbero Roma (che però sta accelerando per Romelu Lukaku), Siviglia e Milan, ma nessuno pare intenzionato a puntarci a titolo definitivo.