Nelle recenti dichiarazioni del giornalista sportivo Giovanni Albanese emerge un interessante scenario per la Juventus e i suoi piani di mercato. Secondo le sue parole, c'è ancora la possibilità che possa arrivare un'offerta importante per Federico Chiesa, che sembra aver recuperato la forma ideale in questo inizio di campionato rispetto alla scorsa stagione. Il contratto in scadenza a giugno 2025 potrebbe agevolare la partenza del giocatore italiano. Il possibile sostituto di Chiesa potrebbe essere Alvaro Morata, che approderebbe a Torino per la terza volta dopo aver giocato dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.

Lo spagnolo conosce bene Torino e l'ambiente della Juventus, avendo già giocato per il club in passato. Inoltre, il suo ingaggio di 6 milioni di euro rappresenta un aspetto da prendere in considerazione nelle decisioni di mercato.

Il giornalista sportivo Albanese ha parlato della possibile cessione di Chiesa e dell'arrivo di Morata

'C’è ancora la possibilità che arrivi una grossa offerta per Chiesa, credo che per questo motivo la Juventus si sia mossa per Morata negli ultimi giorni'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Albanese. Una scelta che sembrerebbe logica per il giornalista è la sostituzione di Chiesa con Morata, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid per 20 milioni di euro e andrebbe a guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione.

Lo spagnolo può giocare prima o seconda punta ed integrarsi eventualmente anche Vlahovic.Altro giocatore a rischio partenza sembra essere Moise Kean anche se sembra saltata la possibilità di un trasferimento al Fulham. Se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro la società bianconera potrebbe considerarla. Non sarebbe da scartare un altro possibile arrivo sul finale di Calciomercato estivo, considerando che ci sarebbe già l'intesa contrattuale fra il giocatore e la società bianconera.

Parliamo di Romelu Lukaku, che potrebbe approdare alla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche a migliorare il centrocampo oltre il fatto che manca un'alternativa sulla fascia destra. Se si dovessero definire alcune partenze (su tutte quelle in prestito di Miretti e Soulé e quella definitiva di McKennie) potrebbero arrivare un centrocampista ed un giocatore per la fascia destra.

Per il primo ruolo il preferito sembra essere Habib Diarra, francese dello Strasburgo valutato circa 20 milioni di euro. Per la fascia destra si valuta Emil Holm dello Spezia, che però valuta il nazionale svedese non meno di 12 milioni di euro. Si parla di un prestito più un obbligo di riscatto dalla stagione 2024-2025.