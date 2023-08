Secondo le ultime notizie di mercato dalla Spagna il Real Madrid avrebbe provato a strappare all'Inter Lautaro Martinez e dopo il no incassato dalla società nerazzurra ora starebbe pensando di lanciare l'assalto a Dusan Vlahovic della Juventus. I bianconeri, qualora cedessero il serbo potrebbero poi rimpiazzarlo con Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico da 21 milioni di euro. Inoltre la Juve starebbe lavorando anche per la cessione di Kostic, laterale sinistro per il quale si sarebbe informata la Roma.

Il Real Madrid starebbe cercando un attaccante: nel mirino ci sarebbe Vlahovic

Il Real Madrid starebbe ancora cercando l'erede in attacco di Karim Benzema e secondo le ultime dalla Spagna, il club guidato da Carlo Ancelotti avrebbe intenzione di acquisire un centravanti in Italia. Lautaro Martinez sarebbe stato il primo obiettivo dei "Blancos" tuttavia l'Inter, con il mercato in chiusura fra meno di 72 ore, avrebbe alzato il muro per non lasciare andare un calciatore cosi importante e che difficilmente sarebbe stato rimpiazzato adeguatamente. Il Real Madrid dunque starebbe virando sul piano B, che nel caso specifico consisterebbe nel nome di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo, seguendo la nuova politica della Juventus, non verrebbe considerato incedibile e di fronte ad un'offerta ritenuta congrua, anche lui potrebbe lasciare la Continassa in questi ultimi giorni di mercato.

I "Blancos" consapevoli di questo, starebbero preparando una proposta per Vlahovic da almeno 70 milioni di euro, cifra che dovrebbe bastare alla Juve per mettere un'ulteriore toppa al bilancio ed avere sufficiente liquidità per acquisire poi l'eventuale sostituto del bomber classe 2000. Il nome sempre caldo per questo scopo alla Continassa resterebbe quello di Alvaro Morata: il numero 9 spagnolo avrebbe raggiungo da qualche settimana l'accordo con la Juventus per tornare in bianconero per la terza volta nella sua carriera.

L'Atletico Madrid, che vorrebbe rinnovare Morata fino al 2027, sarebbe a sua volta consapevole della presenza di una clausola rescissoria nel contratto dell'attaccante da 21 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe versare nelle casse della società iberica qualora perdesse Vlahovic.

Juventus, Kostic potrebbe essere ceduto: la Roma avrebbe chiesto informazioni

Un altro elemento che la Juventus potrebbe cedere nelle ultime ore di mercato sarebbe Filip Kostic: il laterale mancino ex Francoforte, non rientrerebbe più nel giro dei titolari imposti da Allegri e di conseguenza una sua partenza farebbe comodo per le casse del club piemontese. La Roma, che potrebbe a sua volta perdere Leonardo Spinazzola, avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per Kostic tuttavia i giallorossi sarebbero disposti a prelevare il calciatore classe '92 solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Soluzione che non piacerebbe ai dirigenti della "Vecchia Signora" che a loro volta vorrebbero cedere Kostic a titolo definitivo per ricavare circa 15 milioni di euro.