L'Inter potrebbe aver concluso la sessione estiva di Calciomercato con l'acquisto di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro più 2 milioni di bonus ma non sono da escludere colpi di scena visto che ce ne sono stati tanti in questi tre mesi. Alla fine del mercato mancano soltanto due giorni ma bisogna tener d'occhio soprattutto l'assalto ai gioielli nerazzurri. Tra i calciatori maggiormente ambiti c'è sempre Nicolò Barella, che quest'anno ricopre il ruolo di vice capitano, alle spalle di Lautaro Martinez. Sul centrocampista classe 1997 avrebbe messo gli occhi il Chelsea, che sarebbe pronto a fare un tentativo last minute per l'italiano.

Il Torino è alla ricerca di una prima punta, soprattutto dopo l'infortunio muscolare accusato da Toni Sanabria. I granata si stanno guardando intorno, si è parlato molto di Duvan Zapata ma oltre al colombiano ci sarebbe un altro nome sul taccuino dei dirigenti. Si tratta di Origi, che al Milan è sempre più ai margini.

Chelsea su Barella

Il Chelsea non ha badato a spese in questi mesi, con l'arrivo della nuova proprietà e anche questa estate ha fatto lo stesso, pur incassando molto dalla cessione di quei giocatori ritenuti fuori dal progetto dal nuovo tecnico, Mauricio Pochettino.

Proprio in questi ultimi giorni di mercato i Blues sembrano intenzionati a tentare il colpo last minute in mezzo al campo e avrebbero sondato il terreno per Nicolò Barella.

Il centrocampista italiano è stato seguito anche da altri top club europei, ma non è mai arrivata una proposta concreta in sede per la volontà dell'Inter di non privarsi del classe 1997. Nonostante ciò, il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra notevole per far tentennare il club meneghino, intorno agli 80 milioni di euro.

Difficile che possa bastare visto che la società nerazzurra vuole puntare alla conquista dello scudetto, che varrebbe la leggendaria seconda stella, e senza Barella sarebbe quasi impossibile quantomeno ambire al tricolore.

Torino su Origi

Il Torino avrebbe messo gli occhi su Origi [VIDEO]per rinforzare l'attacco in questa sessione estiva di calciomercato.

I granata vorrebbero il centravanti belga, soprattutto se non dovesse arrivare Duvan Zapata, e avrebbero già avviato i contatti con il Milan per capire la fattibilità dell'affare. Il club di Urbano Cairo punta ad avere l'attaccante rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, con ingaggio diviso al 50%, rispetto agli oltre 4 milioni di euro percepiti attualmente dal giocatore all'ombra del Duomo. Al momento la trattativa è in essere e nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti.