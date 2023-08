Si è giocata questa domenica 13 agosto allo stadio Paolo Mazza di Ferrara l'ultima amichevole estiva dell'Inter, contro l'Egnatia, vincitrice dell'ultima coppa di Albania.

Il risultato finale è stato 4-2 dei nerazzurri in rimonta. La squadra di Simone Inzaghi ora dovrà attendere l'inizio di campionato, previsto allo stadio Meazza sabato prossimo contro il Monza alle ore 20:45.

Le formazioni e la cronaca di Inter-Egnatia

Simone Inzaghi si affida al solito 3-5-2 e ritrova dal primo minuto Lautaro Martinez. Al fianco a lui in attacco c'è Marcus Thuram, anche per fare le prove generali in vista dell'inizio di campionato.

In mezzo al campo non c'è Davide Frattesi, che parte ancora una volta dalla panchina, mentre ci sono Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sugli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, spazio a Dumfries e Dimarco.

Nel primo tempo sembra di assistere al copione visto spesso lo scorso anno in campionato, con l'Inter che gioca meglio ma sono gli avversari ad andare in vantaggio. Egnatia che trova il gol dopo soli 6' a causa di un errore in disimpegno di Bastoni, con Dwamena bravo a finalizzare in rete. I nerazzurri poi provano a trovare il pareggio ma il portiere Sherri si supera in più circostanze. Anche Thuram ha la sua occasione ma spreca in maniera anche goffa dal dischetto dell'area di rigore, svirgolando fuori.

Nel secondo tempo stesso copione, con l'Inter che domina il match e trova il pareggio con un grandissimo gol di Nicolò Barella, che stoppa un lungo lancio di Bastoni e di prima intenzione infila nell'angolino. Al 68', però, l'episodio che riporta gli albanesi davanti: Lautaro respinge di braccio un tiro avversario, è rigore che Medeiros non sbaglia.

Girandola di cambi che portano i nerazzurri a tornare all'assalto. Proprio il "Toro" prima sfiora il pareggio di testa, e poi lo trova sempre di testa su cross di Lazaro. Sale in cattedra Lautaro, che segna anche la doppietta che vale la rimonta su calcio di rigore all'83', procurato proprio da lui. Poi chiude i giochi il giovane Stabile, che si inserisce da dietro al 90' e insacca.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle dei nerazzurri del match tra Inter e Egnatia:

Sommer 6: Non può nulla sui gol subiti.

Darmian 6: La sua è una prestazione sufficiente.

De Vrij 6,5: Dà sicurezza a tutto il reparto.

Bastoni 5: Troppo grave l'errore in disimpegno nel primo tempo, uno dei pochissimi fatti nell'ultimo anno, per meritare la sufficienza.

Dumfries 6,5: Qualche buono spunto sulla fascia destra.

Barella 8: Gol che vale da solo il prezzo del biglietto.

Calhanoglu 6: La sua è una partita senza grandi spunti.

Mkhitaryan 6,5: Solita prestazione di quantità e qualità.

Dimarco 6: Sufficienza piena per l'esterno sinistro.

Lautaro Martinez 7,5: Spreca tanto ma trova la doppietta che decide il match.

Thuram 5,5: L'impegno c'è, ma non riesce ancora a incidere.

Lazaro 6,5: Entra bene in partita e serve un assist preciso a Lautaro.

Stabile 7: Entra e trova subito il gol.

Sensi 6,5: Ogni volta che tocca palla delizia il pubblico.