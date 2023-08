In chiave di Calciomercato in casa Crotone in queste ore non mancano le indiscrezioni. A inizio di questa settimana potrebbe concludersi l'operazione con il Rimini per la cessione dell'attaccante Iacopo Cernigoi. Risultano invece al momento bloccati i trasferimenti di Augustus Kargbo, Jacopo Petriccione e Paolo Branduani, tutti e tre in cerca di una nuova squadra.

In entrata il Crotone starebbe intanto valutando l'acquisto di tre nuovi elementi: un terzino destro, un attaccante da doppia cifra e un centrocampista.

Crotone, incognite di mercato

È più difficile di quanto preventivato per il Crotone cedere i calciatori attualmente in esubero, sia per mancanza di offerte sia per dei contratti ritenuti fuori portata dagli altri club.

Uno degli elementi in uscita è il centrocampista Jacopo Petriccione, calciatore tra i più pagati della terza serie, il cui ingaggio sfiora il milione di euro l'anno.

È intanto sfumata negli ultimi giorni la trattativa con il Cittadella per la vendita dell'attaccante Augustus Kargbo. Mentre oer l'estremo difensore Paolo Branduani sarebbero giunti solamente dei sondaggi, in particolare da Turris e Lucchese, ma senza offerte concrete.

In uscita sono anche il difensore Manuel Nicoletti e l'attaccante Gabriele Bernardotto, quest'ultimo interesserebbe al Messina.

Dovrebbero arrivare tre rinforzi per Zauli

In entrata dovrebbero essere tre gli innesti. In particolare agli squali servirà acquistare un terzino destro, inoltre dovrebbe arrivare anche un centrocampista, ma l'attenzione della società è rivolta in particolare alla scelta di un nuovo attaccante che possa fare la differenza, una punta da doppia cifra.

Nelle ultime ore sono intanto stati accostati agli squali due calciatori che già in passato hanno vestito la maglia crotonese. Si tratta dell'attaccante Nwankwo Simy, in uscita dalla Salernitana e del difensore, svincolato, Luca Marrone.

Crotone, si torna in campo

Nella giornata di questo lunedì 14 agosto con inizio alle ore 17:45 il Crotone di Lamberto Zauli scenderà in campo contro la Cremonese nella prima gara ufficiale della stagione sportiva 2023-2024.

I rossoblù saranno impegnati a Cremona nella sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La direzione della gara sarà affidata all'arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine e la partita sarà trasmessa in tv, in chiaro, da Canale 20 di Mediaset. La squadra che uscirà vincente da questo confronto su gara secca avanzerà al turno successivo, quello dei sedicesimi di finale e affronterà il Cittadella.