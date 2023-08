L'Inter è sempre alla ricerca di un attaccante: la società nerazzurra si sta guardando intorno e l'ultimo nome finito nel mirino del club sarebbe quello di Duvan Zapata, che all'Atalanta non è più intoccabile, soprattutto dopo gli arrivi di Touré e Scamacca.

La Juventus invece non ha ancora fatto molto in entrata sul mercato, con l'arrivo del solo Timothy Weah. Gran parte del lavoro potrebbe così essere fatto nelle prossime settimane e qualcosa potrebbe cambiare anche tra i pali. I bianconeri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Gianluigi Donnarumma, che il Paris Saint Germain sembra pronto a cedere visto che il rendimento non sempre è stato eccellente.

Zapata accostato all'Inter

Uno dei nomi che sarebbe stato offerto all'Inter in questa sessione estiva di Calciomercato è quello di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano è in uscita dall'Atalanta, che si è mossa con forza sul mercato acquistando Gianluca Scamacca dal West Ham e Touré dall'Almeria. Visto anche il contratto in scadenza a giugno 2024 la trattativa potrebbe non essere così complicata tra le due società.

Piero Ausilio e Giuseppe Marotta hanno sondato diverse piste, ma Folarin Balogun e Mehdi Taremi sono sembrati troppo costosi rispetto alle disponibilità delle casse del club mentre i rapporti tra le due società nerazzurre sono ottimi, cosa che potrebbe facilitare la fumata bianca.

Dopo un'annata negativa, in cui ha messo a segno solamente due gol e due assist, la valutazione del giocatore non supera i 10 milioni di euro. Non è da escludere anche un possibile scambio, con Stefano Sensi verso Bergamo e Zapata a Milano e conguaglio intorno ai 5 milioni.

Juventus su Donnarumma

La Juventus ancora non ha fatto molto sul mercato in questa sessione visto che attende prima di sfoltire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Qualcosa potrebbe essere fatta tra i pali con i bianconeri ad aver sondato il terreno per Gianluigi Donnarumma, che alla Juventus era stato accostato già quando era in scadenza di contratto con il Milan.

Al Paris Saint Germain non è riuscito ad affermarsi e i due club potrebbero imbastire anche uno scambio con Wojciech Szczesny, che a Torino non è più ritenuto intoccabile, a cui bisognerebbe ovviamente aggiungere un conguaglio a favore dei francesi data la differenza d'età.