L'Inter è alla ricerca sempre di un rinforzo per l'attacco in vista della prossima stagione. Marko Arnautovic sembrerebbe essere ad un passo dai nerazzurri ma la trattativa non è ancora chiusa anche perchè non è detto che il Bologna lasci andare il proprio centravanti titolare a una settimana dall'inizio della Serie A, ecco che i dirigenti nerazzurri stanno sondando diverse piste: l'ultima in ordine di tempo porterebbe a Giovanni Simeone. Il centravanti argentino è stato riscattato dall'Hellas Verona solo poche settimane fa, ma il Napoli potrebbe anche non trattenerlo in rosa visto che Victor Osimhen è ad un passo dal rinnovo di contratto, cosa che rischia di restringergli notevolmente gli spazi.

Anche il Cagliari è alla ricerca di rinforzi ma per la difesa e avrebbe così bussato alle porte della Fiorentina. I rossoblu, infatti, avrebbero chiesto informazioni su Martinez Quarta, che i viola non ritengono incedibile. Proprio per questo motivo ci sarebbero stati dei contatti proficui in questi giorni, la trattativa potrebbe presto entrare nel vivo.

Inter su Simeone

L'Inter continua a guardarsi intorno per cercare di rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi nel miglior modo possibile. I nerazzurri sembrano vicini a Marko Arnautovic, che dovrebbe arrivare dal Bologna per 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus, ma i dirigenti vogliono comunque avere in mente un piano B nel caso il tutto salti all'ultimo minuto.

Lo dimostra il fatto che Ausilio e Marotta avrebbero messo gli occhi su Giovanni Simeone, che al Napoli rischia di essere messo anche in questa stagione in secondo piano. L'argentino è stato riscattato dal Verona poche settimane fa ma il rinnovo di contratto di Victor Osimhen rischia di relegarlo ancora in panchina, cosa che il Cholito vorrebbe evitare.

A Milano, invece, l'unico sicuro del posto da titolare è Lautaro Martinez, tutti gli altri ruoteranno al suo fianco tra campionato e Champions League.

I partenopei non considerano il proprio attaccante incedibile e per questo motivo le due società potrebbero intavolare uno scambio con Simeone all'ombra del Duomo e Joaquin Correa al Napoli, esterno duttile che potrebbe giocare in un eventuale 4-2-3-1 o anche nel 4-3-3.

Anche Stefano Sensi potrebbe rientrare nell'affare.

Cagliari su Martinez Quarta

Il Cagliari vuole rinforzare la difesa in questa sessione di Calciomercato. I rossoblu, su indicazione anche di Claudio Ranieri, avrebbero messo gli occhi su Martinez Quarta, che la Fiorentina non considera incedibile. La valutazione è di 10-15 milioni di euro, ma i due club potrebbero imbastire la trattativa sulla base di uno scambio con Nahitan Nandez.