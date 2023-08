Dopo una stagione con diverse voci di mercato, il futuro di Federico Chiesa dovrebbe essere ancora in bianconero. L'esterno italiano ha offerto ottime prestazioni in questa pre-season e si prepara al campionato con l'obiettivo di essere un punto fermo dello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Juve, i bianconeri pronti a confermare Chiesa

Nonostante gli interessi di diversi club di Premier League in particolare dell'Aston Villa di Unai Emery, l'ex esterno della Fiorentina è pronto a continuare la sua esperienza con la maglia della Vecchia Signora.

Quell'offerta irrinunciabile da circa 60-70 milioni di euro non è mai arrivata e per questo, il club bianconero avrebbe deciso di confermare il numero sette. Nelle amichevoli, Allegri lo ha schierato come seconda nel 3-5-2 con libertà di occupare tutto il fronte offensivo. Una mossa che ha ridato slancio alle caratteristiche di Chiesa, pronto a rilanciarsi nella prossima stagione ed essere uno dei grandi protagonisti del campionato.

Nonostante la conferma di Chiesa, la Vecchia Signora starebbe ragionando ad un altro possibile innesto per puntellare il reparto offensivo e dare maggiore imprevedibilità e qualità come auspicato da Allegri. Uno degli obiettivi principali resta Domenico Berardi, esterno e capitano del Sassuolo che viene valutato attorno ai 30-40 milioni di euro.

Il club bianconero vorrebbe inserire i cartellini di Soulè ma anche di Iling-Junior per abbassare le pretese del club neroverde ed accaparrarsi le prestazioni dell'esterno italiano.

Juve, possibile addio per Kostic: valutazione attorno ai 12 milioni di euro

Oltre alla conferma di calciatori importanti, la Juventus lavora anche sul fronte cessioni per poi reinvestire il denaro sul fronte acquisti e completare la rosa a disposizione di Allegri.

Dopo gli addii di elementi in esubero come Zakaria e Pellegrini, il club bianconero sta valutando anche l'eventuale cessione di Filip Kostic che nella passata stagione è stato un elemento importante per il 3-5-2 di Allegri. Nonostante una continuità di rendimento importante, l'ex esterno dell'Eintrach di Francoforte non è ritenuto incedibile, e per una cifra attorno ai 12-15 milioni di euro la Juventus potrebbe prendere in considerazione un suo addio.

Gli estimatori non mancano con diversi club della Premier League ma anche della Bundesliga che starebbero monitorando la situazione.

Con l'eventuale cessione di Kostic, la Juventus punterebbe su Andrea Cambiaso e potrebbe completare il pacchetto di esterni ritornando su Thimothy Castagne, esterno belga in forza Leicester accostato ai bianconeri prima dell'arrivo di Weah.