La dirigenza del Manchester United starebbe considerando di investire una cifra importante per provare a portare in Premier League il laterale sinistro dell'Inter Federico Dimarco: la società inglese potrebbe spingersi ad offrire circa 55 milioni di euro per il giocatore italiano, che potrebbe diventare il secondo acquisto dei Red Devils dai nerazzurri in questa estate.

L'idea del Manchester United per l'esterno sinistro: Federico Dimarco dall'Inter

Il giocatore italiano nell'ultima stagione si è messo in mostra non solo con ottime prestazioni a livello nazionale, ma anche nelle competizioni europee, conquistando numerosi ammiratori tra i vari club internazionali.

Fra questi ci sarebbe anche il Manchester United, che starebbe valutando un possibile investimento per provare a strappare il giocatore ai nerazzurri.

La società inglese, che ha da poco concluso l'affare con l'Inter riguardante la cessione di Andrè Onana, starebbe considerando di metter sul tavolo delle trattative altri 55 milioni di euro per portare il Premier League l'esterno mancino nerazzurro.

La società di Viale della Liberazione difficilmente considererebbe una cessione suo giocatore, considerato anche tra uno dei più attaccati alla maglia e dunque più rappresentativi del club, ma di fronte ad un'offerta economica elevata potrebbe vacillare; molto dipenderà da quanto accadrà nelle prossime settimane e se l'offerta del Manchester United si concretizzerà.

La situazione dell'Inter a centrocampo

Oltre alla situazione di Federico Dimarco, i nerazzurri starebbero monitorando quella relativa a Denzel Dumfries, che piacerebbe a molti club europei, che starebbero pensando ad alcune offerte per il suo cartellino.

Tra essi ci sarebbe il Chelsea, che starebbe valutando un'offerta di circa 40 milioni di euro, ma anche il Barcellona, che però sul piatto starebbe considerando di investire al massimo 35 milioni di euro; più defilato ma in corsa ci sarebbe anche l'Aston Villa del tecnico Unai Emery, da tempo ammiratore del giocatore olandese.

In entrata a centrocampo per i nerazzurri si è registrato negli scorsi giorni l'ingresso di Juan Cuadrado, arrivato a parametro zero, e di Davide Frattesi, giunto in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo tre settimane fa.

A livello di interesse tecnico in Europa, piacerebbe molto anche Hakan Calhanoglu, che dopo l'ultima grande stagione avrebbe su di lui diversi top club pronti a investire una cifra considerevole per il suo cartellino. Il turco è considerato dai nerazzurri però tra i giocatori inamovibili per il progetto di Simone Inzaghi.