La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un nuovo profilo per rinforzare l'attacco a disposizione del tecnico Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ultime ore di calciomercato estivo sarebbe quello di Luka Jovic, attaccante attualmente in forza alla Fiorentina; il bomber potrebbe essere proposto ai nerazzurri tramite intermediari e la situazione potrebbe interessare la dirigenza milanese che sarebbe alla ricerca di un attaccante nel ruolo di prima punta.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Luka Jovic dalla Fiorentina

Il venticinquenne attaccante della Fiorentina potrebbe essere il profilo individuato dalla dirigenza dell'Inter per andare a mettere peso e tecnica nell'attacco della formazione allenata da Simone Inzaghi, che già da diversi giorni avrebbe esposto la netta esigenza di inserire nell'organico una prima punta di posizione.

Il giocatore attualmente in forza alla 'Viola' sarebbe il profilo ideale, anche se i nerazzurri sembrerebbero voler ragionare a fondo prima di un investimento per un attaccante; inoltre il giocatore andrebbe in scadenza di contratto nel prossimo giugno 2024 e dunque potrebbe rappresentare un'opzione soprattutto per il futuro prossimo.

La situazione dell'Inter in attacco: Thuram verso la titolarità

Nei primi allenamenti dei nerazzurri e nelle prime uscite, il tecnico avrebbe lasciato intendere la possibilità di cominciare la stagione con Marcus Thuram e Lautaro Martinez come probabili titolari, anche se sarebbe già arrivata la richiesta alla dirigenza di un ulteriore innesto per la fase offensiva.

Dopo la rinuncia forzata a Romelu Lukaku, che avrebbe aperto i contatti invece con gli agenti della Juventus, i nerazzurri sarebbero alla ricerca di una prima punta ed i nomi sul tavolo, oltre a Jovic, sarebbero quelli di Folarin Balogun e di Alvaro Morata.

Nelle scorse ore si era fatta largo la possibilità dell'acquisizione di Gianluca Scamacca dal West Ham, ma il giocatore italiano avrebbe scelto l'Atalanta come sua destinazione finale per questa finestra di mercato, con la trattativa che dovrebbe chiudersi a stretto giro.

Per quanto riguarda le cessioni in attacco i nerazzurri hanno già rinunciato a Edin Dzeko, il cui contratto non è stato rinnovato dalla dirigenza dell'Inter; il giocatore bosniaco è passato a parametro zero al Fenerbahce con un contratto di due stagioni.

Oltre a Dzeko potrebbe partire anche Joacquin Correa, che piacerebbe molto anche lui al Fenerbahce, anche se la destinazione non sembrerebbe gradita al giocatore che preferirebbe rimanere in uno dei top 5 campionati europei per rimettersi in gioco.