Uno dei reparti che l'Inter sta rivoluzionando in questa sessione estiva di Calciomercato è sicuramente l'attacco. L'unico sicuro di restare è Lautaro Martinez, mentre Joaquin Correa è sul mercato, Edin Dzeko è andato via e Romelu Lukaku, almeno per il momento, è tornato al Chelsea, in attesa di capire se si troverà un'intesa di massima con i Blues. In entrata è arrivato Marcus Thuram, ma oltre a Big Rom si starebbe lavorando anche ad un altro innesto. Il nome che piacerebbe alla società nerazzurra è quello di Duvan Zapata, che all'Atalanta ormai sembra essere alla fine di un ciclo tanto che la Dea ha aperto alla sua cessione.

Il Milan è alla ricerca di un esterno d'attacco di livello. L'obiettivo principale è Chukwueze ma la trattativa con il Villarreal sembra essere troppo complessa e per questo ogni discorso potrebbe essere rimandato all'anno prossimo, quando sarà libero a parametro zero, andando in scadenza di contratto. Nell'immediato, invece, il grande nome che potrebbe infiammare il mercato rossonero sarebbe quello di Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus.

Inter su Zapata

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato. Continua la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku, che potrebbe avere una svolta decisiva nel weekend visto che l'intenzione è chiudere ogni discorso entro lunedì. Parallelamente, però, i nerazzurri starebbero pensando anche al centravanti dell'Atalanta, Duvan Zapata.

Bisogna capire se il colombiano è considerato alternativa a Big Rom o se possano arrivare entrambi con Joaquin Correa che, invece, è sempre in uscita dopo i due anni deludenti all'ombra del Duomo.

La Dea avrebbe già aperto alla cessione del proprio attaccante, che nell'ultima stagione ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, mettendo a segno soltanto due gol in venticinque partite di campionato.

La valutazione non può essere superiore ai 10 milioni di euro, ma non è da escludere una maxi operazione che veda coinvolto anche Demiral, che piace all'Inter per rinforzare la difesa, mettendo sul piatto 10 milioni di euro e proprio il cartellino di Joaquin Correa per una valutazione complessiva tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Milan su Chiesa

I rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo sugli esterni e il grande sogno del Milan sarebbe Federico Chiesa, anche se l'operazione è tutt'altro che semplice. La Juventus non vorrebbe cederlo ad una rivale in campionato, ma se non arrivassero offerte dall'estero sarebbe inevitabile prendere in considerazione il sondaggio rossonero. La valutazione è sui 50 milioni di euro, ma il Milan potrebbe mettere sul piatto 20 milioni di euro e il cartellino di Pierre Kalulu, valutato 30 milioni e già accostato nei giorni scorsi ai bianconeri.