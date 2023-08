Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha rivelato sul proprio profilo Twitter come la settimana che sta per iniziare potrebbe essere quella decisiva per la realizzazione dello scambio tra Juventus e Chelsea che vedrebbe coinvolti Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche gli ex calciatori Antonio Nocerino alla Gazzetta dello Sport e Franco Causio a Radio Kiss Kiss.

Juventus, Bargiggia: 'In settimana i bianconeri contato di ottenere il si dal Chelsea per arrivare a Lukaku'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è tornato a scrivere della Juventus e di quanto potrebbe accadere nella prossima settimana con il Chelsea per lo scambio che vedrebbe coinvolti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

"In settimana la Juventus conta di ottenere l'ok dal Chelsea per Romelu Lukaku in cambio di Vlahovic e conguaglio da 35 mln più 5 di bonus" cosi ha esordito Bargiggia nel post pubblicato nelle scorse sul proprio profilo Twitter. Il giornalista ha poi rivelato un'indiscrezione inerente il possibile ingaggio di Lukaku e quello di Vlahovic: "Nelle scorse settimane il serbo aveva rifiutato il prolungamento al 2028 con spalmatura dell'ingaggio che, a salire, da questa stagione è di 10 mln netti all'anno fine a 10.5. Per la Juve un costo folle di 19 mln a stagione. Lukaku ha lo stesso ingaggio ma al lordo con il Decreto Crescita sono 13.5 mln". Bargiggia ha poi sottolineato come lo scambio con il Chelsea per la Juventus rappresenterebbe inoltre una necessità economica, visto il conguaglio che il club inglese dovrebbe versare nelle casse dei bianconeri.

Juventus, Nocerino: 'Vlahovic è fortissimo ma se lo vendessero servirebbe uno forte come lui e Lukaku lo è'

Anche l'ex calciatore del Milan Antonio Nocerino ha voluto dire la sua per quanto concerne la Juventus ed il possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic. "Lukaku alla Juventus? Dipende da che cosa farà Vlahovic. Dusan è fortissimo ma se lo venderanno servirà uno altrettanto forte e Lukaku lo è" cosi ha esordito Nocerino ai microfoni della Gazzetta dello Sport, che poi restando in tema Juventus ha voluto parlare del neo acquisto Timothy Weah: "Timothy è molto forte, contro il Milan avete visto come ha sprintato con Theo Hernandez, che ha una grande gamba.

Ha intensità e velocità, anche in nazionale fa la differenza. Il papà sicuramente lo avrà aiutato a capire com’è il nostro campionato".

Juventus, Causio: 'Scambio Lukaku-Vlahovic? Non lo farei, piuttosto proverei a vendere Pogba'

Della Juventus e dell'eventuale scambio tra Lukaku e Vlahovic ha infine voluto parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss anche l'ex calciatore bianconero Franco Causio: "Scambio Lukaku-Vlahovic?

Non lo farei, il serbo e Chiesa sono intoccabili, fossi la Juve darei via più Pobga". Causio ha poi concluso il suo intervento parlando di quelle che potrebbero essere le ambizioni della Juventus nella prossima stagione: "La Juve? Vediamo quello che farà sul mercato, non avrà le coppe e potrà dedicarsi solo al campionato. Se rimane come è adesso è competitiva, sicuramente qualcosa deve migliorare".