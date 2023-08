Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe pensando di formulare una proposta al Sassuolo per Domenico Berardi che consisterebbe in un conguaglio economico da 20 milioni di euro più il cartellino di Matias Soulé. Il club bianconero inoltre lavorerebbe anche alle cessioni e tra coloro che rischierebbero il posto ci sarebbe anche Filip Kostic, esterno serbo valutato circa 12 milioni di euro.

Juventus, per Berardi i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino di Soulé

La Juventus starebbe cercando un esterno offensivo e secondo le indiscrezioni riferite nelle scorse ore dall'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, i bianconeri avrebbero nuovamente messo nel mirino Domenico Berardi.

L'attaccante italiano attualmente in forza al Sassuolo piacerebbe da tempo alla Juve che per convincere il ds degli emiliani Giovanni Carnevali a lasciarlo andare potrebbe mettere sul piatto un'offerta da 20 milioni di euro più il cartellino del giovane Matias Soulé. Su Berardi, oltre alla Juventus ci sarebbero comunque le attenzioni del Napoli e della Lazio, anche se i biancocelesti nella persona di Claudio Lotito avrebbero fatto sapere che le richieste economiche fatte dal Sassuolo sarebbero elevate per un calciatore di quasi 30 anni. La Juventus per il ruolo di esterno valuterebbe anche altri profili oltre a Berardi tra i quali però potrebbe presto non essere più disponibile Nicolò Zaniolo: l'attaccante del Galatasaray sarebbe infatti ad un passo dal raggiungere l''Aston Villa, formazione di Premier League che nelle prossime ore dovrebbe versare nelle casse del club turco 3 milioni di euro per il prestito.

La formula economica tra le due società comprenderebbe anche un diritto di riscatto per Zaniolo fissato a 20 milioni di euro più 7 di bonus per un complessivo di 33 milioni.

Juventus a lavoro per le cessioni: Kostic potrebbe partire, la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro

La Juventus oltre alle entrate lavorerebbe anche alle uscite ed uno dei nomi che potrebbe abbandonare la Continassa sarebbe quello di Filip Kostic.

L'esterno bianconero verrebbe considerato tra i cedibili dalla dirigenza piemontese che in rosa avrebbe già il suo naturale sostituto, Andrea Cambiaso. Kostic, che è arrivato alla Juventus nella scorsa stagione dall'Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 12 milioni di euro potrebbe dunque essere ceduto per una somma uguale se non simile: diversi club in Premier League, in Arabia Saudita e in Germania sarebbero interessati a lui.