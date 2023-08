Uno dei giocatori simbolo dell'Inter è Lautaro Martinez, che è stato premiato dalla società con la fascia di capitano. L'attaccante argentino ha sempre mostrato grande serietà, visto che nelle sue dichiarazioni ha sempre mostrato legame con i colori nerazzurri ma, allo stesso tempo, non si è lasciato andare a promesse con il rischio di contraddirsi. Proprio per il "Toro" non sono da escludere colpi di scena in questa sessione di mercato, essendo finito nel mirino del Tottenham.

Il Milan potrebbe rinforzarsi ulteriormente a centrocampo alla luce dei possibili addii di Charles De Ketelaere, vicino all'Atalanta, e Rade Krunic, che piace molto al Fenerbahce.

I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Luis Alberto, in rotta con la Lazio non essendosi presentato all'allenamento nella giornata di ieri. L'addio sembra probabile, a meno che non si trovi l'intesa per il rinnovo di contratto, che lo spagnolo aspetterebbe da tempo.

Tottenham su Lautaro

L'Inter ha rivoluzionato il proprio attacco con gli addii di Edin Dzeko e Romelu Lukaku e l'arrivo di Marcus Thuram e quello probabile di Gianluca Scamacca. Sembra non essere finita visto che Lautaro Martinez sarebbe finito al centro dei rumors di mercato nelle ultime ore. L'attaccante argentino piace al Tottenham, che lo vorrebbe soprattutto in caso di addio di Harry Kane, che sembrerebbe vicino al Bayern Monaco.

Strappare il Toro ai nerazzurri sarà tutt'altro che semplice, anche perché ha ereditato la fascia di capitano dal braccio di Samir Handanovic.

Per convincere il club meneghino gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto un conguaglio economico da 40 milioni di euro e il cartellino di Richarlison, valutato 40 milioni, per una valutazione complessiva da 80 milioni di euro.

L'Inter, però, non sembra disposta ad accettare e prenderà in considerazione solo proposte superiori ai 100 milioni di euro.

Milan su Luis Alberto

In casa Lazio è scoppiato il caso Luis Alberto, che ieri non si è presentato all'allenamento e l'entourage non ha nascosto che ci sia malumore visto che non è ancora arrivato il rinnovo di contratto promesso.

In questa vicenda sarebbe pronto ad inserirsi il Milan, che stima da sempre il centrocampista spagnolo e lo ritiene perfetto per il nuovo 4-3-3 di Stefano Pioli. I biancocelesti, comunque, lo valutano almeno 20 milioni di euro, ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica, che potrebbe essere Saelemaekers, valutato 8 milioni di euro.