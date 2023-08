La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il Calciomercato. Dopo l'ultima amichevole in terra americana contro il Real Madrid finita 3 a 1 per i bianconeri, si attendono diverse trattative di mercato fra acquisti e cessioni. E a proposito di partenze le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta del Chelsea per [VIDEO]Dusan Vlahovic [VIDEO], con Lukaku che arriverebbe a Torino come contropartita tecnica più l'aggiunta di circa 40 milioni di euro. Non solo la punta bianconera potrebbe partire ma anche Federico Chiesa, almeno secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna.

Ci sarebbe il Barcellona sul nazionale italiano, la società spagnola è al lavoro per rinforzare il settore avanzato e fra i giocatori valutati oltre a Bernardo Silva, Gabri Veiga e Leroy Sané ci sarebbe anche il giocatore della Juventus, che ha un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro.

Il giocatore Chiesa potrebbe trasferirsi al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Federico Chiesa potrebbe trasferirsi al Barcellona. La società spagnola vorrebbe il giocatore della Juventus, che nelle amichevoli negli Usa ha dimostrato di aver recuperato e di essere pronto per fare una stagione importante. Nella scorsa stagione stato condizionato da problemi muscolari dovuti soprattutto all'intervento al ginocchio fatto nel 2022.

Nel match contro il Real Madrid vinto 3 a 1 dai bianconeri ha dato un contributo importante nelle due realizzazioni iniziali, dimostrandosi molto importante per la Juventus. Per questo potrebbe lasciare la società bianconera per non meno di 60 milioni di euro, valutazione di mercato diminuita rispetto al 2021 quando la il suo prezzo era di circa 100 milioni di euro.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e c'è il rischio che il suo prezzo possa diminuire ulteriormente nel 2024 se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

La Juventus quindi potrebbe vendere due dei giocatori più importanti delle ultime stagioni, sui quali la società bianconera ha deciso di investire più di 140 milioni di euro totali.

Vlahovic potrebbe essere sostituito da Lukaku, per quanto riguarda Chiesa invece potrebbe arrivare David del Lille.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo e le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta della società bianconera per Franck Kessié, che lascerebbe il Barcellona in prestito con diritto di riscatto. Il suo arrivo dipende dalle cessioni, una su tutte quella di Denis Zakaria, che sarebbe vicino al West Ham. Potrebbero partire anche altri giocatori, su tutti Samuel Iling-Junior, che la Juventus valuta circa 20 milioni di euro.