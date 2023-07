La dirigenza sportiva del Tottenham starebbe ragionando su un possibile importante investimento per provare a portare in Premier League il bomber dell'Inter Lautaro Martinez, che però la dirigenza nerazzurra considera incedibile e anche incensato della fascia di capitano della squadra. Per provare a convincere i nerazzurri alla cessione il club inglese starebbe pensando di mettere sul tavolo un'offerta di circa 40 milioni di euro in aggiunta al cartellino dell'attaccante Richarlison.

L'idea del Tottenham in avanti: Lautaro Martinez dall'Inter

Il bomber di Bahia Blanca è ulteriormente salito alla ribalta internazionale dopo il Mondiale vinto nello scorso anno in Qatar con la sua Argentina.

L'arrivo in finale di Champions League con i nerazzurri ha poi consacrato il bomber a livello internazionale, conquistando simpatie in diversi campionati, tra cui la Liga e la Premier League.

Proprio nel campionato inglese ci sarebbe il pressing forte del Tottenham, che vorrebbe l'attaccante soprattutto in caso di separazione dal Harry Kane, che sarebbe finito in orbita Bayern Monaco; il club inglese sarebbe a conoscenza della posizione dei nerazzurri che considerano il bomber argentino tra gli incedibili, ma avrebbero intenzione comunque di provare una proposta nelle prossime settimane.

L'idea della dirigenza inglese sarebbe quella di offrire il cartellino dell'attaccante Richarlison, anche lui messosi in mostra nello scorso Mondiale con la maglia del Brasile, in aggiunta a 40 milioni di euro; nelle prossime settimane potrebbe verificarsi l'offerta, che probabilmente però vedrebbe il rifiuto dei nerazzurri.

La situazione dell'Inter in attacco: Niente Lukaku, si punta su Thuram

Il comportamento dubbio di Romelu Lukaku, che secondo alcune fonti di calciomercato avrebbe flirtato con gli agenti della Juventus per un suo passaggio in bianconero, avrebbe messo fine alla trattativa tra Inter e Chelsea per l'eventuale trasferimento del bomber belga nuovamente in nerazzurro a titolo definitivo; ora la società di Viale della Liberazione avrebbe deciso di puntare forte su Marcus Thuram, acquisito a parametro zero nei primi giorni del mercato estivo.

In uscita per i nerazzurri sembrerebbe poter esserci Joacquin Correa, che avrebbe ricevuto diverse offerte in particolare dall'Arabia Saudita per un suo trasferimento nella Saudi Pro League, anche se preferirebbe rimanere e mettersi in gioco nel progetto tecnico di Simone Inzaghi.