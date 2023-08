L’Inter resta molto attiva sul fronte mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, viste le difficoltà per arrivare a Yann Sommer come sostituto di Onana, i nerazzurri potrebbero fare un tentativo per Juan Musso dell’Atalanta. Il calciatore non sarebbe centrale per Gianpiero Gasperini e potrebbe per questo finire nel mirino di Marotta e Piero Ausilio. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro ma un prestito con diritto di riscatto potrebbe pesare meno a bilancio per i nerazzurri. Sempre restando alla sponda bergamasca, la dirigenza dell'Inter potrebbe poi intavolare una trattativa per quanto riguarda le prestazioni di Merih Demiral, che potrebbe essere molto utile per la difesa a tre di Simone Inzaghi.

L’alternativa all’ex Sassuolo potrebbe essere Takehiro Tomiyasu dell’Arsenal anche se la cifra richiesta dai Gunners, 35 milioni di euro, complica e non poco la trattativa. Si sarebbero infine raffreddati i contatti tra l’Inter e il Wolfsburg per il cartellino di Robin Gosens. Il tedesco avrebbe una stima di circa 20 milioni di euro ma la squadra che milita in Bundesliga non vorrebbe andare oltre i 14: a questo bisogna aggiungere che i tedeschi avrebbe trovato un accordo con il Sassuolo per assicurarsi le prestazioni di Rogerio.

Inter: Rogerio blocca Gosens

Il mercato nerazzurro, vista la cronica situazione debitoria del club, dipende dalle cessioni. La frenata che ci sarebbe stata tra il Wolfsburg e Robin Gosens potrebbe così bloccare le strategie di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio spiazzati dal fatto che i tedeschi sarebbero ad un passo da Rogerio del Sassuolo.

La cosa potrebbe significare una permanenza dell'esterno alla Pinetina che non permetterebbe alla dirigenza di trattare con il Monza per Carlos Augusto.

Al di là del settore difensivo, i nerazzurri continuano a guardare con interesse all'attacco dove manca almeno un tassello. Se non due, dato che il club sarebbe sempre intenzionato a cedere Joaquin Correa che non avrebbe soddisfatto le aspettative in questa ultime stagioni.

Sull'argentino avrebbero preso appunti club della Turchia e degli Emirati Arabi ma il calciatore preferirebbe restare in Italia per giocare in un campionato più allenante. Al di là delle intenzioni del Tucu, c'è da considerare che nessuno dei club finora interessati ha avanzato una proposta che soddisfi i nerazzurri, che per la seconda punta ex Lazio vorrebbero almeno 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il sostituto di Romelu Lukaku, nelle ultime ore avrebbe ripreso quota la candidatura di Gianluca Scamacca del West Ham, con il profilo di Folarin Balogun dell'Arsenal più defilato data l'alta valutazione che ne fanno i Gunners, che per separarsi dal centravanti vogliono tra i 40 e i 50 milioni di euro.