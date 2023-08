La Juventus non ha ancora abbandonato l'idea di avere Romelu Lukaku in squadra: il tecnico Massimiliano Allegri continua a puntare forte sul belga che gli servirebbe per completare il proprio attacco, ecco che il club potrebbe anche decidere di proporre al Chelsea un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il tutto solo sul finire del mercato, cercando di sfruttare una situazione che vede il belga ai margini del progetto scongiurandone dunque un anno a Londra da separato in casa.

A parlarne nelle ultime ore è stato anche il giornalista sportivo Graziano Campi.

Campi ha parlato del possibile approdo di Lukaku alla Juve

'La Juventus non ha rinunciato a Lukaku. In caso di cessione di Vlahovic, o di un altra punta, i bianconeri sono prontissimi a trattare per il prestito gratuito del belga con diritto di riscatto. Il Chelsea è a disposizione per la trattativa'. Questo il post pubblicato da Graziano Campi su Twitter.

La cessione di Vlahovic appare comunque molto complessa: il Chelsea ha proposto un conguaglio da 20 milioni ma i bianconeri ne volevano almeno 40, nulla da fare dunque. PSG e Bayern hanno riempito le proprie caselle con Ramos e Kane, ecco che il serbo dovrebbe restare a Torino.

Anche i Blues avrebbero chiuso la porta a Vlahovic per vari motivi: dubbi sulle condizioni fisiche, commissioni che avrebbero voluto gli agenti e soprattutto le rimostranze dimostrate dal calciatore stesso che vorrebbe restare alla Juventus.

Quattro cessioni in 48 ore, si lavora ad un ingresso per la mediana

Zakaria al Monaco per 23 milioni, Rovella e Pellegrini alla Lazio per 21, De Winter al Genoa per 10 qualora i Grifoni si salvassero: queste le operazioni in uscita concluse dai bianconeri negli ultimi due giorni con le ufficialità attese a strettissimo giro.

Dopo sarà il turno di Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia che potrebbero partire in prestito, solo dopo la società potrà valutare altri inserimenti in mediana.

In cima alla lista ci sarebbe l'acquisto di Khephren Thuram del Nizza, valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese, mentre per quanto riguarda il settore difensivo potrebbe arrivare un giocatore per la fascia sinistra soprattutto se Allegri decidesse di schierare Iling-Junior come mezzala. Il nome che piace alla società bianconera da questo punto di vista è quello di Carlos Augusto, brasiliano del Monza che potrebbe approdare a Torino per circa 15 milioni di euro.