Nel suo editoriale su Calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha affrontato nuovamente la situazione riguardante Paul Pogba, mettendo in luce vari aspetti della situazione attuale. Si è fatto riferimento alle sfide che la squadra della Juventus sta affrontando, comprese le penalizzazioni in campionato e l'esclusione dalle competizioni europee, unite alle indagini giudiziarie che hanno riguardato al società bianconera. Il giornalista sportivo a calciomercato.com ha criticato il centrocampista francese soprattutto in riferimento al suo rifiuto di trasferirsi in Arabia Saudita.

Ha infatti dichiarato: 'Ovvio che Pogba per rescindere il contratto vada incoraggiato con un indennizzo ma è inaccettabile che rifiuti di andare in Arabia Saudita, sia vago sul suo recupero e che non accetti una diminuzione dell'ingaggio'.

Il giornalista sportivo Padovan ha parlato di Pogba

Giancarlo Padovan ha anche sottolineato un'area di preoccupazione rappresentata da Paul Pogba, un calciatore che sembra aver perso smalto da diverso tempo. Arrivato a parametro zero, Pogba ha ottenuto un contratto generoso, con otto milioni netti all'anno e potenziali bonus, coprendo il periodo fino al 2026. Tuttavia, si è notato come Pogba non abbia avuto un ruolo attivo in campo ultimamente, pur figurando come uno dei giocatori più retribuiti nella rosa.

La discussione si è quindi spostata sull'aspetto finanziario. In un contesto in cui la Juventus sta cercando di gestire il suo bilancio e diminuire i costi, l'occasione di risparmiare una somma significativa, pari a 24 milioni netti (equivalenti a 48 milioni lordi), è stata posta come una possibilità che potrebbe fornire un aiuto economico importante alla società bianconera.

Questi risparmi potrebbero contribuire a rimettere in carreggiata le finanze del club e recuperare almeno in parte i fondi investiti.

Pogba vuole rimanere alla Juventus

Tuttavia, si è notato che, pur considerando la possibilità di una separazione, Pogba sembra esitante. Ha rifiutato l'idea di trasferirsi in Arabia Saudita, una mossa che potrebbe essere stata economicamente più vantaggiosa per lui.

Anche la sua visione sulle prospettive di recupero e la sua opposizione a una riduzione dell'ingaggio sono stati evidenziati come fattori da considerare.

A proposito di mercato difficilmente Pogba lascerà la Juventus in questo calciomercato estivo anche perché il centrocampista francese vuole partecipare all'Europeo 2024 con la sua nazionale, rimanendo alla società bianconera ha più possibilità. Come dichiarato da Allegri il centrocampista potrebbe ritornare disponibile per la seconda giornata di campionato.