Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Frosinone sarebbe interessato all'attaccante Kaio Jorge della Juventus. Il brasiliano è ritornato recentemente in campo dopo circa un anno e mezzo di inattività a causa di un infortunio e ha brillato segnando una tripletta nel test contro la formazione della Juventus Next Gen: questo ha attirato l'attenzione del club laziale.

Il brasiliano potrebbe valutare una nuova esperienza professionale in Serie A in prestito così da raccogliere minutaggio e ritornare eventualmente la prossima stagione per giocarsi un posto nella Juventus.

Kaio Jorge potrebbe trasferirsi al Frosinone

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il brasiliano Kaio Jorge potrebbe valutare una nuova esperienza professionale in prestito in Serie A e l'ipotesi di andare in una neopromossa in Serie A come il Frosinone potrebbe essere seriamente presa in considerazione, per avere spesso spazio da titolare.

Il brasiliano dopo un anno e mezzo difficile dovuto ad un infortunio al tendine del ginocchio ha ritrovato la forma ideale. Dopo l'amichevole tra la Juventus A e la Juventus Next Gen, nella quale il giocatore brasiliano ha segnato tre gol dimostrando una buona condizione fisica, Kaio Jorge ha condiviso un post significativo su Instagram: "Non ho mai considerato l'idea di arrendermi.

Questa parola non ha mai fatto parte del mio vocabolario. Mai".

Poi il calciatore ha proseguito affermando: "531 giorni dopo sono tornato. Sono felice del mio ritorno in campo e ancor di più di essere tornato nel migliore dei modi con una tripletta. Grazie Dio per questo meraviglioso ritorno. E ovviamente tutto questo periodo lontano dal fare ciò che più amo è stato possibile grazie al sostegno della mia famiglia, che quotidianamente mi incoraggiava.

Amil Henrique, sei il fisioterapista che è diventato amico, e che ha parte del merito in questa mia guarigione".

Il punto sul mercato della Juventus

Rimanendo in tema dei giovani, anche altri giocatori potrebbero lasciare la Juventus in prestito. Fabio Miretti potrebbe trasferirsi alla Salernitana, club che segue anche Hans Nicolussi Caviglia.

Da valutare è inoltre il futuro professionale di Enzo Barrenechea.

Per quanto riguarda invece le cessioni a titolo definitivo manca solo l'ufficialità per quella di Luca Pellegrini alla Lazio. Mentre nel settore avanzato, se dovesse partire Dusan Vlahovic potrebbe arrivare Romelu Lukaku, valutato dal Chelsea circa 40 milioni di euro.