La Juventus sta vivendo un momento non ideale dal punto di vista economico e finanziario in quanto la mancata partecipazione alla Champions League non ha garantito 80 milioni di euro di ricavi. Per questo si parla di cessioni, alcune delle quali anche pesanti. L'obiettivo della società bianconera però sembra quello di non vendere i giocatori, per questo secondo le ultime notizie di mercato si starebbe valutando la possibilità di un aumento di capitale proprio da 80 milioni di euro.

La Exor potrebbe valutare un aumento di capitale da 80 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni la Exor, holding che controlla la Juventus, sarebbe pronta a valutare un aumento di capitale per la società bianconera da 80 milioni di euro.

Sarebbe un modo per alleggerire il bilancio societario dopo la mancata qualificazione alla Champions League per le vicende giudiziarie che hanno riguardato la società bianconera. Una penalizzazione che ha portato la Juventus al settimo posto, posizione utile per giocare la Conference League. A fine luglio è arrivata la decisione della Uefa che invece ha deciso di sanzionare la società bianconera con l'esclusione per una sola stagione dalle competizioni europee con multa di 10 milioni di euro più altri 10 milioni di euro nell'eventualità in cui la Juventus non dovesse rispettare i parametri Uefa nei bilanci societario del 2023, 2024 e 2025.

La Juventus vuole valutare le cessioni al giusto prezzo di mercato dei suoi giocatori

L'aumento di capitale dovrebbe essere da 80 milioni e servirà anche per evitare la svendita di alcuni giocatori. La società bianconera infatti starebbe valutando le partenze di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa ma solo in caso di offerta vicina alla valutazione di mercato dei cartellini dei giocatori.

Portando un esempio la Juventus è pronta ad accettare offerte per Vlahovic a 80 milioni di euro e non accetterebbe 60 milioni, che sarebbe arrivata qualche settimana fa alla società bianconera. Lo stesso vale per Federico Chiesa, con la società bianconera che lo lascerebbe partire per non meno di 60 milioni di euro.

A proposito di cessioni le ultime indiscrezioni di mercato parlano di uno scambio fra Dusan Vlahovic e il giocatore del Chelsea Romelu Lukaku.

La società bianconera vorrebbe almeno 40 milioni di euro di somma aggiuntiva in soldi per definire la trattativa di mercato considerando che la differente valutazione di mercato dei cartellini dei due giocatori.