Secondo le ultime di mercato il PSG avrebbe accantonato definitivamente la pista Dusan Vlahovic della Juventus per puntare forte su Goncalo Ramos, centravanti del Benfica che potrebbe costare ai parigini complessivamente 80 milioni di euro. In merito al possibile futuro di Vlahovic hanno voluto dare la propria opinione il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e il giornalista Paolo De Paola su Sportitalia.com.

Juventus, per Vlahovic il PSG si allontana: i parigini sarebbero forti su Goncalo Ramos del Benfica

Il profilo di Dusan Vlahovic, attaccante titolare della Juventus, è stato più volte accostato al PSG nelle ultime settimane ma stando a quanto trapela la società transalpina, poco convinta delle condizioni fisiche del serbo, avrebbe virato su un altro nome, quello di Goncalo Ramos.

Il bomber del Benfica classe 2001, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe atteso a sorpresa nella giornata di oggi in quel di Parigi, dove prima dovrebbe effettuare le visite mediche di rito e poi firmare il contratto che lo legherebbe al club francese per i prossimi 5 anni. PSG e Benfica avrebbero dunque trovato l'accordo per il passaggio a titolo definitivo del portoghese sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 65 milioni di euro più 15 di bonus per un complessivo di 80 milioni. Per Vlahovic dunque, ad oggi resterebbero vive solo le piste Real Madrid, che qualora non riuscisse ad arrivare a Mbappé andrebbe sul serbo, e Chelsea, sempre in trattativa con la Juventus per l'eventuale scambio che vedrebbe coinvolto anche il profilo di Romelu Lukaku.

Juventus, Zazzaroni: "Vlahovic ha doti da finalizzatore ma non potrà mai essere Lukaku, il belga è più completo"

Proprio del possibile scambio di cui starebbero discutendo Juventus e Chelsea che vedrebbe coinvolti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku ha parlato nelle scorse ore Ivan Zazzaroni. "Vlahovic ha caratteristiche definite e non può essere snaturato: è un eccellente finalizzatore, un terminale, i sedici metri sono casa, non è portato a far giocare la squadra, ad allungarla" cosi ha esordito Zazzaroni scrivendo di Vlahovic sulle colonne del Corriere dello Sport.

Il giornalista, confrontando poi il serbo con Lukaku ha sottolineato: "Può certamente migliorare nel movimento spalle alla porta, ma non potrà mai essere Dzeko, né Lukaku. Romelu è più completo, oltre che uno straordinario contropiedista"

Juventus, De Paola: "Sostituire Vlahovic con Lukaku? Vecchio modo di ragionare sull'usato sicuro"

Infine, anche il giornalista Paolo De Paola ha scritto su Sportitalia.com della Juventus e di quello che potrebbe essere lo scambio tra Vlahovic e Lukaku: "Si discute se tenere Vlahovic o se sostituirlo con Lukaku.

Si tratta di scelte strategiche di secondo piano e ancora legate a un vecchio modo di ragionare sull’usato sicuro. Film già visto e che Giuntoli dovrebbe al più presto cancellare. È evidente che solo dopo aver esaurito il discorso partenze, la società bianconera potrà dedicarsi con più incisività agli acquisti".