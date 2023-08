Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe sondando il terreno per il nome di Leon Goretzka, forte centrocampista del Bayern Monaco valutato dal club tedesco circa 40 milioni di euro. Starebbe invece definitivamente sfumando il possibile passaggio di Dusan Vlahovic al PSG, in quanto la società francese avrebbe dirottato le proprie attenzioni sul Goncalo Ramos, centravanti portoghese classe 2001 valutato dal Benfica circa 50 milioni di euro.

Juventus, Goretzka piacerebbe a Giuntoli ma sul tedesco ci sarebbe anche il Manchester United

La Juventus sta facendo diversi sondaggi per trovare un centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri ed il nome nuovo delle scorse ore sarebbe quello di Leon Goretzka.

Il mediano tedesco classe '95, secondo Sky Sport, non verrebbe più considerato un titolare inamovibile dal tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel e di conseguenza farebbe parte della lista di quei calciatori cedibili in questa sessione estiva di Calciomercato. La Juve nella persona di Giuntoli, avrebbe dunque iniziato a tastare il terreno per capire le valutazioni del Bayern Monaco, che per Goretzka chiederebbe una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Una somma importante che certamente la Juventus potrebbe attutire qualora riuscisse nei prossimi giorni a cedere a titolo definitivo Denis Zakaria, mediano svizzero che piacerebbe al Monaco. Su Goretzka in ogni caso ci sarebbe forte anche l'interesse del Manchester United, elemento che potrebbe rendere ancora più complicata una trattativa già di per se difficile da portare a termine.

Ecco perché la Juventus guarderebbe in casa del Bayern Monaco Ryan Gravenberch: il mediano olandese classe 2002 chiederebbe più spazio dopo un'annata in cui è riuscito a collezionare solamente 937' minuti di gioco divisi in tutte le competizioni disputate dal club tedesco. Anche la sua valutazione sarebbe alta e si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Juventus, Vlahovic non sarebbe più nei radar del PSG: i francesi avrebbero scelto Goncalo Ramos

Nelle scorse settimane si è parlato insistentemente di un possibile passaggio del centravanti della Juventus Dusan Vlahovic al PSG ma notizie delle scorse ore vorrebbero il club francese pronto a "scaricare" il serbo per dirigersi su Goncalo Ramos.

L'attaccante del Benfica, secondo indiscrezioni provenienti dal portale lusitano A Bola, sarebbe atteso nella giornata di oggi a Parigi per effettuare le visite mediche di rito propiziatorie alla firma del contratto. Le cifre dell'accordo non sarebbero ancora uscite, ma l'attaccante portoghese ad oggi avrebbe una valutazione vicina ai 50 milioni di euro.