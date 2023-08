La Juventus continua a lavorare sul fronte cessioni. Fra addii a parametro zero, vendite e risparmio sugli ingaggi la società bianconera ha già recuperato 117 milioni di euro dei 140 milioni di euro. Da qui la possibilità di cogliere delle possibilità di mercato, come quella legata a Lazar Samardzic: promesso sposo all'Inter per una cifra complessiva di circa 22 milioni di euro (4 di prestito più 16 di obbligo di riscatto più 2 di bonus), l'affare alla fine è fallito per le ingenti richieste dell'entourage. Il calciatore è così tornato sul mercato e adesso i bianconeri starebbero pensando a lui per rinforzare la mediana dato che l'obiettivo del club sarebbe quello di acquistare un mezzala d'inserimento.

Samardzic potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando l'acquisto di Lazar Samardzic. Il centrocampista di 21 anni dell'Udinese è reduce dalla sua prima stagione da protagonista in Serie A, laddove in 37 presenze coi friulani ha totalizzato 5 gol e messo a referto 4 assist. Le qualità tecniche del calciatore sono sotto gli occhi di tutti e i bianconeri starebbero pensando di assicurarsele dato che l'esborso, attorno ai 20 milioni di euro, non appare di quelli insormontabili. I due club hanno tra l'altro concluso un'affare da poche settimane con la cessione in prestito dell'esterno Marley Akè, i rapporti dunque sono ottimi.

La società sonda comunque anche altre piste, come quelle che conducono ad Habib Diarra dello Strasburgo e a Khephren Thuram del Nizza, valutati 20 e 40 milioni di euro dalle società di appartenenza.

Tutti innesti che la Juventus valuta anche perchè non c'è nessuna certezza sulle condizioni fisiche di Paul Pogba, che pare comunque abile e pronto al rientro dopo l'ultima amichevole disputata da protagonista contro l'Alessandria.

Il mercato della Juventus passa da Berardi

La società continua a lavorare anche all'acquisto di Domenico Berardi dal Sassuolo: l'intesa col calciatore ci sarebbe già, manca quella coi neroverdi che però si sa sono bottega assai cara.

Carnevali vuole 30 milioni di euro, non esattamente pochi per un calciatore trentenne che sarebbe alla prima esperienza in una big.

Il sogno proibito continua a rimanere Romelu Lukaku, ma con le riconferme di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa appare difficile immaginare uno sforzo importante come quello richiesto dal Chelsea, che per il belga vorrebbe 40 milioni di euro.