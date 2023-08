La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il calciomercato estivo. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto della situazione Bonucci, con il centrale difensivo messo fuori rosa ad inizio stagione e che avrebbe inviato una pec alla Juventus come richiesta di reintegro in rosa. Richiesta non accettata dalla società bianconera, potrebbe definirsi una vera e propria battaglia legale fra le parti. Intanto altro argomento degli ultimi giorni è stata anche la decisione di Roberto Mancini di dimettersi dal ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana, con alcuni giornali che hanno parlato anche di Leonardo Bonucci come una delle possibili cause che hanno portato il tecnico marchigiano a lasciare la nazionale italiana.

Si è parlato infatti di un possibile inserimento del centrale difensivo della Juventus nello staff tecnico della nazionale italiana in qualità di dirigente vicino al commissario tecnico della nazionale italiana. Indiscrezione che ha voluto smentire direttamente Leonardo Bonucci tramite una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il centrale difensivo ha ribadito la volontà di continuare a giocare con l'obiettivo di partecipare da calciatore all'Europeo 2024 con la nazionale italiana.

Il giocatore Bonucci ha smentito un ruolo da dirigente nella nazionale italiana

''In quanto giocatore della Juventus, e rispettando il mio contratto con puntualità e correttezza, vedo l’azzurro rimanere per me solo il colore di una maglia da indossare sul campo con orgoglio e riconoscenza''.

Questa una parte del post pubblicato da Leonardo Bonucci nella storia di Instagram. Il centrale difensivo ha sottolineato come le voci su un suo possibile ruolo da dirigente nella nazionale italiana sono prive di fondamento, in quanto la volontà è continuare a giocare. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato confermano l'interesse della Lazio per Leonardo Bonucci, con Maurizio Sarri che ha già lavorato con il centrale difensivo nell'esperienza professionale alla Juventus nella stagione 2019-2020.

In tal caso il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto per una stagione, si parla di circa 2 milioni di euro annuali, con la possibilità di ottenere un indennizzo dalla società bianconera in caso di rescissione contrattuale. Attualmente Bonucci guadagna circa 6 milioni di euro a stagione con la società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe sostituire Bonucci con la promozione in prima squadra di Huijsen. Per quanto riguarda invece il settore avanzato se dovesse partire una punta, si parla soprattutto di Arkadius Milik, la società bianconera potrebbe valutare l'acquisto di Romelu Lukaku in prestito con diritto di riscatto.