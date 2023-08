La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Attualmente l'argomento principale rimane sempre il futuro professionale di Dusan Vlahovic ma soprattutto il possibile arrivo di Romelu Lukaku [VIDEO]. Diversi giornali sportivi confermano come il belga potrebbe approdare a Torino anche senza cessione di Vlahovic, magari valutando una partenza di uno fra Moise Kean e Milik. Il belga secondo rumor di mercato vorrebbe approdare alla Juventus.

Il giocatore Lukaku vorrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo rumor di mercato Romelu Lukaku vorrebbe approdare alla Juventus perché è una richiesta del tecnico Allegri, che lo riterrebbe un giocatore fondamentale.

Ad agevolare il suo possibile approdo a Torino le diverse trattative di cessione che hanno portato un notevole ricavo nelle società bianconera. Tra queste, spiccano i 30 milioni incassati da Kulusevski, 5,5 milioni da Dragusin, 2,5 milioni dai prestiti di Arthur e Ranocchia, 20 milioni da Zakaria, 8 milioni da De Winter e 21 milioni dalla cessione di Rovella e Pellegrini, includendo anche i riscatti. Queste cessioni hanno generato un totale di 87 milioni di euro per la Juventus. D'altro canto, la spesa per gli acquisti di Weah, Milik e Gonzalez si è fermata a 19,6 milioni. Questa differenza sostanziale tra entrate e uscite, pari a 67,5 milioni di euro, sembra esser stata miratamente predisposta per supportare l'obiettivo di Lukaku.

Juve: potrebbero lasciare Torino uno fra Milik e Moise Kean

Questa strategia economica ben strutturata permetterà alla Juventus di poter concentrare le risorse necessarie per l'acquisto di Romelu Lukaku. Questa tattica sembra essere stata accuratamente pianificata e messa in atto per garantire che i conti del club siano bilanciati e che siano disponibili i fondi per questa importante mossa di mercato.

I tempi sembrano maturi per chiudere questa trattativa che va avanti da mesi. Il mercato delle punte è in pieno movimento, con il trasferimento di Kane al Bayern Monaco. Lukaku, insieme al suo staff, è in attesa della chiamata decisiva che potrebbe finalmente segnare la sua destinazione, e tutto sembra indicare che la Juventus sia pronta a fare il passo decisivo.

Da valutare però chi potrà lasciare la società bianconera in caso di arrivo di Lukaku. Difficile Vlahovic, anche perché la Juventus lo valuta non meno di 80 milioni di euro, potrebbero lasciare Torino uno fra Milik e Moise Kean. Il primo piace alla Roma, il secondo potrebbe trasferirsi alla Fiorentina, pronta ad investire 20 milioni di euro sul giocatore.