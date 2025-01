Nelle scorse ore il giornalista della Gazzetta dello Sport Giuseppe Pastore ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio di Dusan Vlahovic, suggerendo alla Juventus di cedere il centravanti serbo in questa sessione di mercato invernale per non rischiare poi di svenderlo o perderlo a parametro zero. L'ex calciatore Emanuele Calaiò alla trasmissione Tutti al Var ha invece sottolineato come la società bianconera difficilmente rientrerà del cospicuo investimento fatto per l'attaccante classe 2000.

Pastore: 'Vlahovic va venduto ora o la società bianconera piangerà lacrime amare nel prossimo futuro'

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato ai microfoni della trasmissione Cronache di Spogliatoio e riferendosi al futuro del centravanti Dusan Vlahovic ha detto: "Penso che la Juve debba porsi molto in fretta il problema Vlahovic. Secondo me il serbo è un giocatore che va venduto ora, altrimenti va via a zero e quello sarebbe un bagno di sangue assurdo per quanto ha speso nel comprarlo. Quindi la soluzione è venderlo adesso e se non ce la fanno piangeranno lacrime amare più in là".

Pastore ha continuato su questo tema: "Vlahovic doveva essere venduto la scorsa estate tanto per essere chiari, poi guardando l'organico della Juventus si può notare la scelta assurda di restare con una sola punta, visto che Milik si è rifatto male muscolarmente.

Dunque se cedessero il serbo dovrebbero poi acquisire due centravanti anziché uno e questo è un grave problema per la Juventus".

Infine il giornalista ha sottolineato: "Il paradosso è che Vlahovic non sta rendendo granché ma abbiamo visto in Supercoppa come il classe 2000 per la squadra bianconera sia insostituibile. Quindi Motta ha un doppio problema che in qualche modo la società dovrà tamponare in questo mercato.

Devo aggiungere però una cosa a riguardo, quando sento le parole affaticamento muscolare in una finestra di mercato aperta mi scatta sempre l'allarme".

Pastore nel caso specifico fa riferimento al problema che ha costretto Vlahovic ai box e che gli ha impedito di essere tra i convocabili per la gara col Torino.

Calaiò: 'Per la spesa che ha fatto per Vlahovic il club bianconero dovrebbe vendere a Vlahovic per tanti soldi'

Della Juventus e di Dusan Vlahovic ha parlato alla trasmissione Tutti al Var anche l'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò: "Per la spesa che ha fatto la società bianconera dovrebbe venderlo a tanto, ma il suo rendimento non asseconda i soldi spesi. A me lui piace tantissimo, magari non è adatto allo scacchiere tattico di Motta, che vuole un attaccante alla Zirkzee, uno che leghi di più il gioco, mentre Vlahovic è più uno da verticale e profondità. Magari con Conte a Napoli avrebbe fatto almeno 20 gol".