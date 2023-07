La Juventus non scartare delle eventuali partenze importanti, come quella di Dusan Vlahovic. Per lui sui media sportivi si è parlato molto dell'interesse del Paris Saint Germain: la società bianconera lo valuta almeno 80 milioni di euro. Nelle ultime ore però è spuntato anche il rumor che il Real Madrid potrebbe prendere in prestito Dusan Vlahovic, viste le difficoltà ad arrivare a Kylian Mbappè del PSG.

Vlahovic potrebbe trasferirsi al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la cessione di Dusan Vlahovic.

Se fino a pochi giorni fa si parlava soprattutto di un possibile trasferimento al Paris Saint Germain, attualmente i quotidiani spagnoli parlano di un interesse del Real Madrid, che date le problematiche nell'acquisto di Mbappè (il quale sarebbe posticipato alla prossima stagione, in scadenza di contratto) potrebbe decidere di acquistare Vlahovic, anche per sostituire l'ormai ex centravanti titolare Benzema.

La punta bianconera ha una valutazione di mercato di circa 80 milioni di euro: una parte di tale somma sarebbe utilizzata per l'acquisto di Romelu Lukaku. Il belga potrebbe lasciare il Chelsea per circa 40 milioni di euro: per lui parla di possibile intesa contrattuale con la società bianconera per quattro anni a circa 11 milioni di euro a stagione.

Il punto sul resto del mercato della Juventus

La Juventus deve anche rinforzare le fasce difensive. Potrebbe arrivare un acquisto per la sinistra nell'eventualità dovesse partire uno fra Cambiaso e Iling Junior. In tal caso il preferito sarebbe Carlos Augusto.

Per quanto riguarda la fascia destra invece si lavora a un'alternativa al neoacquisto Weah, considerando che l'infortunato De Sciglio potrebbe ritornare disponibile a fine 2023 o inizi 2024.

I bianconeri valutano due nomi, Emil Holm dello Spezia e Nahuel Molina dell'Atletico Madrid. L'argentino potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con diritto di riscatto.

In uscita, invece, in caso di offerte importanti potrebbero lasciare la Juve anche Federico Chiesa e Gleison Bremer, valutati entrambi circa 60 milioni di euro. Inoltre i bianconeri cercano un acquirente anche per Denis Zakaria.