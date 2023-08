Il portiere della Juventus, Szczesny, di recente oggetto di indiscrezioni di mercato con il Bayern Monaco, ha fugato ogni incertezza tramite affermazioni categoriche, come scritto da 'La Gazzetta dello Sport'. "Il mercato? Ogni estate si discute di me. Io finché alla Juve mi vogliono sarò sempre con questa maglia. E mi sa che mi vogliono…". Queste parole limpide e inequivocabili non lasciano spazio a dubbi: Szczesny rimarrà in modo incontestabile il portiere di riferimento per la Juventus.

Il portiere della Juventus ha parlato anche di Dusan Vlahovic

In relazione alla recente tournée negli Stati Uniti, il pilastro della Juventus ha espresso un senso di rammarico: "Riflettere sul fatto che l'opportunità di confrontarsi con squadre europee sia stata unica, come nel caso del Real Madrid (in virtù dell'esclusione dalle competizioni europee, ndr)".

Infine, uno sguardo al futuro di Dusan Vlahovic: "È molto probabile che sia stato lieto per il gol. Ha svolto allenamenti separati per alcune settimane a causa di un problema fisico. Tuttavia, quando Dusan scende in campo, è capace di fare la differenza". Dagli indizi forniti dal serbo alle parole di Szczesny, sembra che anche lo spirito di squadra nella Juventus sia in sintonia con queste prospettive.

Nel frattempo, le trattative con il Chelsea proseguono, offrendo l'opportunità di ulteriori sviluppi.

Il giocatore Szczesny è stato avvicinato al Bayern Monaco

Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse del Bayern Monaco per Szczesny. La società tedesca attende il recupero di Neuer e ha recentemente venduto Sommer all'Inter.

Per questo cerca un portiere importante; la società bianconera potrebbe valutare offerte di almeno 20 milioni di euro. In tal caso, la Juventus potrebbe dare fiducia a Perin con l'acquisto di un giovane come secondo portiere. Si parla anche di un possibile approdo a Torino di Gianluigi Donnarumma in prestito alla società bianconera, anche se l'ingaggio da 12 milioni di euro a stagione non agevola l'arrivo del portiere del PSG.

Il mercato della Juventus

Altro nome che potrebbe lasciare la Juventus è quello di Dusan Vlahovic, si parla di uno scambio di mercato fra il giocatore bianconero e Romelu Lukaku, con l'aggiunta di circa 40 milioni di euro a favore della società bianconera. Se non dovesse definirsi lo scambio, il giocatore bianconero potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco, considerando che Kane non dovrebbe lasciare il Tottenham. Romelu Lukaku potrebbe arrivare a Torino anche in caso di permanenza di Vlahovic, in tal caso potrebbero partire altri giocatori, su tutti Arkadius Milik e Moise Kean, quest'ultimo valutato circa 30 milioni di euro.