Prima vendere, poi acquistare. Sembra essere questa la strategia di mercato che la Juventus sta portando in questo Calciomercato estivo considerando le esigenze di bilancio a cui la società bianconera deve tenere conto. È il caso di Samuel Iling-Junior, arrivato a Torino nel calciomercato estivo del 2020 e cresciuto nella Primavera bianconera prima della promozione in Next Gen e successivamente in prima squadra. La scorsa stagione dopo una prima parte in cui Massimiliano Allegri non lo ha impiegato molto, è diventato molto importante nella seconda parte giocando anche match da titolare.

La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro e sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi, su tutte il Brighton di Roberto De Zerbi.

Il giocatore Iling-Junior potrebbe trasferirsi al Brighton

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a valutare la cessione di Samuel Iling-Junior. Il centrocampista piace a diverse società inglesi, in particolar modo al Brighton che sarebbe pronto ad investire una somma importante per il cartellino del giocatore della Juventus. Il giovane ha una valutazione di mercato di circa 25 milioni di euro, somma che potrebbe ritornare utile per rinforzare il settore difensivo. Oltre a Samuel Iling-Junior potrebbero partire anche Luca Pellegrini e Andrea Cambiaso, in tal caso arriverebbe Carlos Augusto dal Monza che la società lombarda lascerebbe partire per circa 15 milioni di euro considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2024.

Potrebbe arrivare anche un terzino destro, fra i nomi valutati dalla Juventus ci sarebbe anche Nahuel Molina se l'Atletico Madrid decidesse di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. A centrocampo invece si lavora all'arrivo di un centrocampista fisico che garantisca anche qualità. Piace Franck Kessié, che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche per il settore avanzato e le ultime indiscrezioni di mercato confermano il possibile arrivo nella società bianconera di Romelu Lukaku. Il belga potrebbe approdare a Torino nello scambio di mercato con Dusan Vlahovic che si trasferirebbe al Chelsea. La società inglese dovrebbe aggiungere circa 40 milioni di euro considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori. Una trattativa di mercato che potrebbe definirsi nel mese di agosto considerando l'apprezzamento di Allegri nei confronti del giocatore della società inglese.