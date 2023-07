La Juventus è al lavoro soprattutto per le cessioni. L'esigenza della società bianconera come dichiarato dal nuovo Football Director Cristiano Giuntoli è quella di lasciar partire quei giocatori non utili al progetto sportivo bianconero. Rimane però anche l'esigenza di monetizzare per motivi economici, se infatti dovessero arrivare offerte importanti per Cambiaso o eventualmente per Iling-Junior la società bianconera potrebbe valutarle. A tal riguardo le ultime notizie di mercato ci parlano di un possibile rinforzo della società bianconera per la fascia sinistra nell'eventualità in cui proprio l'ex Bologna o il centrocampista inglese dovesse lasciare Torino.

Uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera è sicuramente Carlos Augusto, brasiliano del Monza in scadenza di contratto con la società lombarda a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Una stagione importante quella del brasiliano alla prima in Serie A con il Monza, con gol e assist decisivi ai suoi compagni. E' ideale per il 3-5-2 in quanto è molto bravo a supportare il settore avanzato.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus nell'eventualità dovesse lasciar partire un giocatore per la fascia sinistra quale potrebbe essere Andrea Cambiaso o Samuel Iling-Junior potrebbe acquistare Carlos Augusto, giocatore del Monza.

A proposito dell'ex Bologna la società bianconera valuterebbe una sua cessione a titolo definitivo solo se dovessero arrivare offerte da 25 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampista inglese difficile una cessione a titolo definitivo considerando che ha la fiducia non solo di Massimiliano Allegri ma anche della società bianconera.

Carlos Augusto rappresenta un acquisto ideale per il 3-5-2 come dimostrato la scorsa stagione al Monza. Altro acquisto potrebbe riguardare la fascia destra da aggiungere a Timothy Weah. A tal riguardo si parla soprattutto dell'arrivo di Emil Holm, valutato circa 10 milioni di euro dallo Spezia. Sarebbe non da scartare la possibilità di un arrivo di Nahuel Molina, soprattutto se l'Atletico Madrid decidesse di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche i rinforzi per il settore avanzato ma tutto dipenderà dalle cessioni che potrebbero definirsi. Una su tutte quella di Dusan Vlahovic, che piace al Paris Saint Germain ma anche al Real Madrid, alla ricerca di una punta per il settore avanzato dopo la partenza di Benzema. Se dovesse arrivare un'offerta da almeno 80 milioni di euro la società bianconera potrebbe acquistare Romelu Lukaku, valutato dal Chelsea circa 40 milioni di euro.