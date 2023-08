La Juventus sta prendendo in considerazione la possibilità di lasciar partire Kenan Yildiz per consentirgli di accumulare più minutaggio. Il giovane talento, una promettente seconda punta di soli 18 anni, ha già dimostrato importanti qualità nel campionato di Serie C con la squadra di Brambilla. Durante l'ultimo campionato di Primavera 1, ha messo in mostra il suo talento con 11 gol e 7 assist in 29 partite, vantando anche 7 presenze in Lega Pro.

Yildiz è attualmente sotto contratto con la Juventus fino al 2025, ma non è esclusa la possibilità di una sua possibile partenza in estate.

Come riportato da Tuttosport, la mancata qualificazione alla Conference League potrebbe aprire l'ipotesi di una sua cessione in prestito per consentirgli di continuare a svilupparsi.

Il giocatore Kenan Yildiz potrebbe lasciare la Juventus in prestito

La decisione finale spetterà a Massimiliano Allegri, che dovrà valutare attentamente se integrare Yildiz nella prima squadra o concedere il via libera per un suo trasferimento in prestito. La Juventus è consapevole del talento del giovane turco e vuole assicurarsi che possa continuare a crescere e maturare, sia che rimanga con la squadra o che abbia l'opportunità di giocare altrove per accumulare esperienza e minutaggio. La società bianconera è al lavoro anche per valutare altre cessioni, con diversi giovani che potrebbe lasciare Torino in prestito o a titolo definitivo.

Le possibili cessioni della Juve

Giocatori come Nicolò Rovella, Fabio Miretti e Luca Pellegrini sono molto richiesti, soprattutto in Italia, e sembrano essere i principali candidati a un trasferimento in questa sessione estiva di Calciomercato. Anche Koni De Winter è un profilo molto ambito, soprattutto dalle due neopromosse Genoa e Frosinone.

Il Genoa sembrava vicino a Danilo D'Ambrosio, ma alla fine il giocatore ha scelto di trasferirsi al Monza. Di conseguenza, il club ligure dovrà trovare un altro difensore da regalare a Gilardino, e il belga della Juventus sembra essere il principale candidato.

Potrebbe lasciare la società bianconera anche per Enzo Barrenechea.

Il centrocampista argentino ha avuto poche opportunità in prima squadra durante la scorsa stagione e potrebbe essere interessato a cercare spazio in una realtà diversa. Da valutare anche il futuro professionale di Dusan Vlahovic, che in caso di offerta importante potrebbe lasciare la società bianconera. Al suo posto potrebbe arrivare il giocatore del Chelsea Romelu Lukaku.

La Juventus ha molti nomi su cui lavorare e anche guardando alla Next Gen ci sono giocatori che potrebbero essere inseriti sul mercato. La società sarà impegnata nel valutare le opportunità e prendere decisioni per la formazione della rosa della stagione 2023-2024.