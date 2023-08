La Juventus ha confermato Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, una scelta non gradita dalla gran parte dei sostenitori bianconeri viste le prestazioni degli ultimi anni e che il nuovo ds Cristiano Giuntoli ha dovuto in qualche accettare essendo stata assunta direttamente dalla società. Nonostante questo si parla di Antonio Conte come prossimo allenatore della Juve in caso di fallimento di Allegri.

Se fino a qualche tempo fa in molti scommettevano su un presunto 'piano' del nuovo dirigente bianconero di portare con se a Torino l'anno prossimo Luciano Spalletti, la sua recente elezione a CT della Nazionale Italiana ha spento l'ipotesi, alimentandone però un'altra.

Se la Juventus non farà bene in questa stagione, potrebbe essere infatti Antonio Conte il nome nuovo di Giuntoli per la panchina bianconera.

La Juventus starebbe valutando Conte come possibile sostituto di Allegri dal 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, nell'eventualità di una sostituzione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus dalla stagione 2024-2025, potrebbe dunque ritornare nella società bianconera Antonio Conte. Il tecnico pugliese sarebbe considerata la scelta ideale dal club anche perché è cresciuto a Torino da giocatore e poi da allenatore. Una decisione questa che non sarebbe però sostenuta da tanti tifosi bianconeri, soprattutto in riferimento alla scelta di Conte, cui la Juventus ha di recente fatto gli auguri di compleanno di abbandonare la squadra in pieno luglio e a ritiro iniziato nell'estate del 2014.

Anche la sua successiva esperienza all'Inter, dove ha vinto uno scudetto, non è stata ben vista da gran parte dei supporter bianconeri che non gli hanno perdonato il tradimento, per non parlare dei gesti offensivi scambiati dall'allenatore con l'allora presidente Andrea Agnelli nel corso di un match di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Ci sarebbero anche altri nomi eventualmente in lizza qualora Allegri dovesse salutare la società: Zinedine Zidane, senza squadra dopo l'esperienza al Real Madrid, e Igor Tudor, anche lui come Conte cresciuto calcisticamente nel club bianconero e già parte dello staff tecnico avendo ricoperto il ruolo di vice allenatore nell'anno di Andrea Pirlo come primo allenatore.

L'eventuale addio di Allegri dipenderà comunque ovviamente dalla stagione di cui sarà protagonista la Juventus: è chiaro che con un titolo importante in mano sarebbe molto complesso per Giuntoli iniziare un nuovo percorso tecnico, il futuro della panchina bianconera è tutto dunque ancora da scrivere.