Secondo le ultime voci di mercato, la Juventus starebbe pensando di presentare un'offerta da 24 milioni di euro al Galatasaray per Nicolò Zaniolo, esterno offensivo ex Roma. Inoltre, lo stallo nelle trattative con il Chelsea per Lukaku starebbero spingendo il ds bianconero Cristiano Giuntoli a pensare ad un piano B che avrebbe il nome di Alvaro Morata dell'Atletico Madrid.

Juventu: per Zaniolo, Giuntoli sarebbe disposto ad offrire al Galatasaray fino a 24 milioni di euro

La Juventus starebbe sempre cercando quell'esterno offensivo che possa prendere nella prossima stagione il posto dell'oramai ex Angel Di Maria e indiscrezioni dalla Turchia vorrebbero Cristiano Giuntoli pronto ad intavolare una trattativa per Nicolò Zaniolo.

Per l'ala italiana, attualmente in forza al Galatasaray, il ds della Juve sarebbe dunque disposto ad offrire una somma vicina ai 24 milioni di euro, una cifra alta ma che potrebbe non bastare per convincere il club turco ad una cessione a titolo definitivo. Ecco perché la Juve potrebbe sperare di piazzare uno dei tanti esuberi che Giuntoli starebbe cercando di vendere per ripresentarsi dal Galatasaray con una proposta che quanto meno pareggi quei 30 milioni di euro che i turchi chiederebbero per lasciare andare Zaniolo. In ogni caso sull'esterno ex Roma, oltre alla Juventus, ci sarebbero diversi club blasonati come il Barcellona di Xavi ed il Bayer Leverkusen di Xavi Alonso. Per questa ragione, la Juve terrebbe altri profili sotto osservazione, come quello di Domenico Berardi, calciatore del Sassuolo classe '94 che il ds degli emiliani Giovanni Carnevali valuterebbe circa 20 milioni di euro.

Juventus, l'affare per Lukaku non si starebbe sbloccando, Giuntoli potrebbe tornare su Morata

La Juventus ed il Chelsea starebbero discutendo di un possibile scambio che vedrebbe il club inglese comprare Dusan Vlahovic dai bianconeri offrendo il cartellino di Romelu Lukaku ed un conguaglio economico. Proprio sulla cifra che i "Blues" dovrebbero versare nelle casse della Juve si sarebbe arenata la trattativa ed allora il nuovo nuovo ds juventino, Cristiano Giuntoli, avrebbe iniziato a sondare il mercato per trovare un'alternativa al belga.

Il nome individuato e che rimbalzerebbe dai media spagnoli sarebbe quello di Alavaro Morata: il centravanti iberico attualmente in forza all'Atletico Madrid vorrebbe lasciare i "Colchoneros" da tempo ed avrebbe già dato il suo consenso ad un eventuale ritorno in Italia con la maglia bianconera. Il tecnico dell'Atletico Simeone, parlando recentemente di Morata, si sarebbe però detto contrario ad una cessione del bomber classe '92, che il club spagnolo valuterebbe comunque non meno di 21 milioni di euro.