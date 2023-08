Finisce il ritiro estivo del Crotone. La squadra rossoblù farà ritorno in città andando a salutare la sede di Trepidò, location della Sila crotonese. Gli squali disputeranno un allenamento al Centro Sportivo Antico Borgo, poi la partenza per Paterno per affrontare sabato 5 agosto un quadrangolare contro Picerno, Potenza e una formazione locale del torneo di Eccellenza. A parlare, ai microfoni di FcTv, è stato nelle ultime ore il difensore Guillaume Gigliotti. Diverse le incognite sul fronte delle cessioni, pochi i nomi accostati agli squali in entrata.

Crotone, esperienza in difesa

Con la partenza di Vladimir Golemic (passato al Vicenza) e la probabile partenza di Giuseppe Cuomo (piace al Sudtirol), il Crotone dovrà attingere alla sua rosa riscoprendo i talenti già di sua proprietà. Maglia da titolare nel nuovo torneo per il difensore Guillaume Gigliotti. L'ex Bari, ritornato a gennaio tra le fila degli squali, potrebbe diventare il nuovo capitano della squadra rossoblù. "Il gruppo si è comportato bene, sono tutti bravi ragazzi. Siamo in tanti, il mister è stato chiaro. Ci sarà gente che dovrà partire e altra che dovrà arrivare ma il clima è quello giusto. Io capitano? Per me sarebbe un onore. Puntiamo a fare bene, sicuramente non partiamo da zero avendo con noi un mister con il quale abbiamo già giocato, bene, e che ci ha già fornito le sue idee di gioco".

Crotone, una difesa da ricostruire

Allo stato attuale quale sarebbe la difesa titolare del Crotone? Difficile interpretare le idee del tecnico Lamberto Zauli. Al momento, al centro della difesa la maglia da titolare potrebbe andare sulle spalle di Guillaume Gigliotti e Davide Bove. Sugli esterni confermato il posto per Maxime Giron, mentre, sulla corsia opposta, qualcosa potrebbe arrivare dal mercato.

Da valutare poi la conferma in rosa di elementi di ritorno come Davide Mondonico e Giovanni D'Aprile.

Crotone, le altre operazioni

In entrata gli squali dovranno portare a segno l'acquisto di più calciatori. In partenza ci sarebbero Augustus Kargbo e Luca Bernardotto, da valutare la riconferma in rosa anche di Iacopo Cernigoi.

Con la già ufficializzata partenza di Cosimo Chiricò (Catania) e Giuseppe Panico (Carrarese) di fatto sarà una vera e propria rivoluzione. In porta, maglia da titolare per Andrea Dini, da capire se il vice sarà il rientrante Gian Marco Crespi o un altro calciatore da reperire sul mercato. A centrocampo non sarebbe imminente la partenza di Jacopo Petriccione, calciatore con stipendio fuori budget. In uscita Giuseppe Cuomo, che potrebbe proseguire la sua carriera lontano da Crotone e approdare in cadetteria tra le fila del Sudtirol.