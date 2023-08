All’inizio di questa sessione di mercato, alla Juventus sarebbe stato accostato il nome di Nicolò Zaniolo. Il giocatore classe '99 sarebbe un vecchio pallino dei bianconeri. Il Galatasaray sarebbe disposto a cedere il giocatore e qualche mese fa ci sarebbe stato anche qualche dialogo tra le parti. Adesso, il nome di Zaniolo sarebbe tornato di attualità per la Juventus. Infatti, il sito turco CNNTurk, ha rilanciato un indiscrezione secondo la quale i bianconeri avrebbero preso l’ex Roma per 30 milioni. Inoltre, in queste ore, il giocatore classe 99 non è stato convocato da Buruk per un problema all’inguine: “Ha detto che non può giocare", queste le parole di Buruk in conferenza stampa alla vigilia del preliminare di Champions League.

Riprende quota il nome di Zaniolo

La Juventus e Nicolò Zaniolo si rincorrerebbero da tempo ma fino ad ora non si sarebbe trovato un accordo. Nei primi giorni di giugno si è parlato con insistenza di un possibile ritorno di fiamma tra il giocatore ex Roma e i bianconeri. Zaniolo per la Juventus era un’idea soprattutto in caso di partenza di Chiesa.

Ma il numero 7 juventino è ancora a Torino e le voci sul giocatore classe '99 si sono placate. In queste ore, però, il nome di Zaniolo sarebbe di nuovo accostato alla Juventus e in particolare dalla Turchia si parlerebbe di un accordo con il Galatasaray sulla base di 30 milioni. Inoltre, Giuntoli avrebbe proposto al Galatasaray anche il cartellino di Manuel Locatelli.

Dunque, non resterebbe che attendere di capire se davvero le notizie in arrivo dai media turchi troveranno conferme anche nella stampa italiana. Zaniolo, però, non ha mai nascosto il suo tifo per la Juventus e a giungo ha anche rilasciato un’intervista in cui sottolineava il suo desiderio di poter giocare per la Juve.

Zakaria in uscita

In questi giorni, però, la Juventus sembra concentrata soprattutto sulle uscite e in particolar modo la dirigenza starebbe cercando una sistemazione per Denis Zakaria. Sullo svizzero ci sarebbe l’interesse del West Ham ma nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti un’altra pretendente. Infatti, il Monaco avrebbe contattato direttamente Denis Zakaria su precisa richiesta del suo allenatore Hütter.

I due hanno già lavorato insieme e il tecnico lo vorrebbe portare nel principato. La Juventus spererebbe di chiudere quanto prima la cessione dello svizzero per cercare di smuovere qualcosa anche nel mercato in entrata. Infatti, la priorità di Cristiano Giuntoli sarebbe cedere per poi comprare. Dunque, non resterà che attendere di capire quale sarà la scelta di Zakaria se opterà per il Monaco oppure per il West Ham.