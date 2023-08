Secondo le ultime di mercato il Chelsea avrebbe aperto alla cessione in prestito di Romelu Lukaku, facendo ritornare in gioco la Juventus e la Roma di José Mourinho. Nel frattempo il Real Madrid starebbe pensando a Dusan Vlahovic, centravanti bianconero per il quale potrebbe presentare un'offerta da 60 milioni di euro.

Juventus, Lukaku ora potrebbe andare via dal Chelsea in prestito: i bianconeri e la Roma ci sperano

Il Chelsea e Romelu Lukaku non vogliono continuare insieme il loro percorso e la società inglese, dopo aver chiuso in un primo momento ad un eventuale passaggio del belga a titolo temporaneo, ora starebbe aprendo alla cessione del centravanti con la formula del prestito.

La notizia cambierebbe le carte in tavola per Lukaku sul quale ora potrebbero nuovamente tornare in pole la Juventus e la Roma. Per quanto concerne la Juve, i bianconeri nella persona di Massimiliano Allegri vedrebbero nel belga l'attaccante perfetto per la manovra e per il modulo schierato dal manager toscano. Lukaku dal canto suo avrebbe sempre indicato la Juventus come prima scelta per un sua nuova avventura in Italia e con il problema del pagamento del cartellino momentaneamente messo da parte, le trattative col Chelsea potrebbero nuovamente decollare.

Discorso analogo varrebbe per la Roma: i giallorossi, dopo aver chiuso per Sardan Azmoun, centravanti iraniano bollato da alcuni tifosi come un'operazione senza senso, ora cercherebbero il numero 9 titolare da mettere a disposizione per José Mourinho.

Proprio il tecnico portoghese sarebbe sceso in campo in queste ultime ore per contattare Lukaku e provare a convincerlo come fece con Dybala e Wijnaldum ad accettare il progetto dei giallorossi. Per la Roma, come la Juventus, l'operazione per il belga ora potrebbe avere delle chance di andare in porto, con i Friedkin che si sarebbero detti disposti a pagare per intero o quasi lo stipendio del calciatore.

Sullo sfondo per Lukaku ci sarebbe comunque lo sguardo di due big del calcio europeo, il PSG ed il Barcellona, entrambe alla ricerca di un attaccante.

Juventus, Il Real Madrid continua a seguire Vlahovic: per il serbo potrebbe arrivare un'offerta last minute da 60 milioni

La Juventus continuerebbe a seguire Lukaku anche perché su Dusan Vlahovic resterebbe sempre vigile lo sguardo del Real Madrid.

La formazione spagnola osserverebbe con attenzione il centravanti serbo e lo considererebbe tra i papabili eredi dell'oramai ex Karim Benzema. Negli ultimi giorni di mercato dunque, non si escluderebbe un possibile approccio da parte del Real Madrid nei confronti della Juventus, con le "Merengues" che potrebbero mettere sul tavolo per Vlahovic un'offerta da almeno 60 milioni di euro.