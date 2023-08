In questi ultimi giorni di mercato la Juventus sta lavorando sul fronte acquisti ma anche alle cessioni. Tra i possibili partenti ci sarebbe anche Samuel Iling-Junior, che potrebbe essere ceduto all'Atalanta per far cassa.

Juve, interesse dell'Atalanta per Iling-Junior, bianconeri su Holm

Oltre ad alcuni club della Premier League che già a gennaio avevano chiesto informazioni su di lui, Iling-Junior sarebbe finito nel mirino dell'Atalanta di Gasperini che fa del gioco sulle fasce uno dei suoi marchi di fabbrica. La Juventus, ad ogni modo, non sarebbe disposta a vendere l'esterno sinistro inglese a prezzo di saldo, infatti potrebbe aprire una trattativa se arrivasse un'offerta da almeno 20 milioni di euro.

La rivoluzione sulle fasce potrebbe coinvolgere anche Filip Kostic che, complice l'ottimo avvio di stagione di Andrea Cambiaso, potrebbe salutare Torino ad un anno dal suo arrivo. L'esterno sinistro serbo infatti potrebbe andar via se alla Juventus dovesse arrivare una proposta economica vicina ai 25-30 milioni di euro.

In caso di addio di Kostic e Iling-Junior, la Juventus potrebbe virare su Emil Holm, esterno destro svedese in forza allo Spezia. Su Holm (il cui valore di mercato sarebbe intorno ai 10 milioni di euro) ci sarebbe anche l'Atalanta.

Il Chelsea apre al prestito di Lukaku: anche la Roma sul calciatore

Oltre a un possibile colpo sulle corsie esterne, la Juventus continua a battere altre piste per rinforzare il reparto d'attacco, soprattutto in caso di addio di Moise Kean.

Inoltre sarebbe da registrare un certo interesse del Liverpool per Federico Chiesa. I Reds, in caso di partenza di Salah - destinazione Al-Ittihad - avrebbero individuato in Chiesa il sostituto ideale del 31enne egiziano.

La Juventus, nel frattempo, terrebbe ancora vivo l'obiettivo Romelu Lukaku. Dopo le prime valutazioni pari a 40 milioni di euro, sembra che il Chelsea adesso possa aprire anche ad un'eventuale partenza in prestito dell'attaccante belga.

Big Rom potrebbe piacere anche alla Roma, nonostante l'imminente arrivo di Azmoun nella capitale.

Oltre a Lukaku, la Juventus non avrebbe abbandonato del tutto l'idea Alvaro Morata, valutato 20 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Sullo sfondo, ci sarebbe poi la difficile operazione legata a Domenico Berardi, con il Sassuolo che continua a considerarlo incedibile, mentre l'attaccante vorrebbe arrivare in un top-club per fare un salto di qualità in carriera.