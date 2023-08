Secondo le ultime di mercato, dopo aver praticamente chiuso la cessione di Neymar all'Al Hilal per 90 milioni di euro, il PSG potrebbe bussare alla porta della Juventus per prelevare Federico Chiesa, esterno offensivo che i bianconeri valuterebbero almeno 50 milioni di euro. Se Chiesa dovesse partire, il ds Cristiano Giuntoli avrebbe il tesoretto necessario per lanciare l'assalto ad uno tra Domenico Berardi del Sassuolo, Romelu Lukaku del Chelsea e Jonathan David del Lille.

Juventus, Chiesa sarebbe uno dei profili che il PSG osserverebbe per sostituire Neymar

Il PSG sta concludendo le trattative con l'Al Hilal per quanto concerne la cessione a titolo definitivo in Arabia di Neymar: l'operazione porterà nelle casse dei parigini circa 90 milioni di euro, soldi con i quali il presidente Al Khelaifi vorrebbe acquisire un esterno che vada a prendere il posto del brasiliano. Secondo le indiscrezioni della giornata di oggi dunque, il profilo messo nel mirino dal PSG per questo scopo sarebbe quello di Federico Chiesa: l'esterno classe '97 non verrebbe considerato dalla Juventus incedibile e se la società francese si presentasse alla Continassa con un'offerta da almeno 50 milioni di euro, allora il club bianconero potrebbe davvero cedere alle avance parigine.

Lo stesso Chiesa avrebbe interesse nell'accettare un eventuale passaggio nella capitale transalpina, in quanto il PSG gli garantirebbe uno stipendio a doppia cifra che realisticamente la Juventus non potrebbe pareggiare. Nel caso dunque Chiesa venisse davvero ceduto, il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli avrebbe quel tesoretto necessario per lanciare a sua volta l'assalto definitivo a Domenico Berardi: l'attaccante del Sassuolo sarebbe pronto a fare quel salto di qualità che gli si richiederebbe da diverse stagioni ed il club emiliano nella persona del ds Giovanni Carnevali lo lascerebbe andare per una somma vicina ai 30 milioni di euro.

Juventus, se Chiesa venisse ceduto i bianconeri potrebbero pensare nuovamente a Lukaku o a Jonathan David

La Juventus, con l'eventuale cessione di Chiesa, potrebbe dirottare i soldi guadagnati anche per altri profili differenti da quello di Domenico Berardi, Romelu Lukaku in primis: il centravanti del Chelsea resterebbe sempre un pallino di Massimiliano Allegri ed il Chelsea lo valuterebbe 40 milioni di euro.

In alternativa a Lukaku, sul quale negli ultimi giorni si starebbe inserendo il Tottenham, alla Juventus penserebbero anche a Jonathan David: il centravanti canadese del Lille apparirebbe in uscita dal club francese e la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro.