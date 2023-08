In casa Juventus continua a rimbalzare in ottica mercato il nome di Dusan Vlahovic, reduce da un'estate molto chiacchierata ed arricchita dal presunto interesse su di lui di compagini di lusso quali Bayern Monaco, Real Madrid, Atletico Madrid e Chelsea.

Alla fine non è mai arrivata una vera offerta, ma adesso, col trasferimento di Harry Kane al Bayern Monaco potrebbe essere il Tottenham a fare un tentativo. In caso di cessione, su mandato di Massimiliano Allegri il club si fionderebbe su Romelu Lukaku, che attende una nuova esperienza professionale considerando che si sta allenando fuori rosa al Chelsea e che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.

Attenzione però perchè il Tottenham stesso, orfano proprio di Kane, potrebbe anche pensare al belga bypassando la juventino.

Vlahovic potrebbe trasferirsi al Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la cessione di Dusan Vlahovic con il Tottenham che potrebbe pensare a lui per il dopo Harry Kane. In caso di offerta da almeno 80 milioni di euro Vlahovic lascerebbe Torino anche se non è ancora chiaro fino a che cifra gli inglesi siano pronti a spingersi pur di acquistare il serbo.

La Juventus avrebbe già individuato il sostituto in quel Romelu Lukaku che avrebbe si già raggiunto l'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di 8 milioni di euro a stagione per tre stagioni ma che sarebbe a sua volta rientrato nel mirino del Tottenham stesso, che potrebbe direttamente pensare a lui per sostituire il partente Kane.

Insomma, il solito intreccio di mercato per un'estate che per il belga è stata davvero calda.

Il mercato della Juventus, possibile un ingressa in mediana

Con Barrenechea trasferitosi in prestito al Frosinone e Rovella e Zakaria ceduti a Lazio e Monaco, la Juventus potrebbe mettere a segno un colpo a centrocampo. Al momento sembra volata a due tra Habib Diarra dello Strasburgo, valutato 20 milioni di euro circa, e Khephren Thuram del Nizza, fratello di Marcus andato all'Inter questa estate e figlio di Lilian che costa invece 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda il settore arretrato attualmente non si parla di rinforzi ma non è da scartare la possibilità che arrivi un'alternativa sulla fascia destra a Weah oltre che un centrale di difesa data la cessione di De Winter e la non disponibilità di Leonardo Bonucci, posto fuori rosa dal club un mese e mezzo fa.