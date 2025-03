Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su Youtube, Thiago Motta sarebbe arrivato al capolinea della sua avventura con la Juventus. Questo perché la società piemontese non sarebbe soddisfatta dei risultati ottenuti dall'italo brasiliano nel corso di questa stagione.

Juventus, Schira non ha dubbi: 'Motta è arrivato al capolinea della sua avventura in bianconero'

"Arrivano sempre più segnali, sempre più conferme, del fatto che Thiago Motta sia al capolinea con la Juventus" cosi ha parlato Nicolò Schira su Youtube in merito al possibile cambio di allenatore del club bianconero.

Il giornalista, poi, ha continuato: "Insomma, potrebbe non bastare il quarto posto, ammesso che lo raggiunga. Il tecnico ha bucato tutti gli obiettivi, la Juve non ha una formazione tipo, non ha un gioco, ha speso un sacco di soldi ma i giocatori di fatto non sono stati valorizzati da Motta, che non è neanche così empatico con lo spogliatoio. Ci sono delle crepe, ci sono degli spifferi, emergono tante tante cose di come, comunque, non ci sia questo spirito, questa unione fortissima al fianco del tecnico che quindi in questo momento secondo me ha grosse, grossissime possibilità di non essere confermato".

Schira ha poi precisato: "Motta va via al 100% se la Juve non va in Champions, ma secondo me percentuali molto molto molto alte, 80/90% anche in caso di qualificazione Champions.

Perché la Juve non è convinta ed il fatto che stiano uscendo tante voci non è un caso. Escono perché arrivano anche degli input dalla Continassa".

Il giornalista ha proseguito: "La Juve sta valutando altri allenatori, poi è vero, Motta ha un contratto oneroso, non onerosissimo come era quello di Allegri, però non c'è soddisfazione e soprattutto secondo me la cosa più preoccupante è che non c'é convinzione in quello che è stato il lavoro di Motta.

Quindi quando non c'è soddisfazione perché i risultati sono stati mediocri e quando non si crede nel progetto che si sta portando avanti, e in questo discorso ci metto anche la squadra, è difficile andare avanti insieme".

Schira ha infine concluso: "Al di là poi della difesa di Motta fatta dal suo entourage e del suo agente, che sostiene come questa Juventus abbia una rosa da quarto o quinto posto, credo che dall'italo brasiliano ci si potesse aspettare qualcosina di meglio".

Juve, i tifosi rispondono a Schira: 'Motta via solo se arriva Conte'

Le parole di Schira hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Motta via solo se arriva Conte, altrimenti meglio tenersi lui. Gasperini iniziò all’Atalanta con 4 sconfitte in 5 partite, che si fa se succede sulla panchina della Juve?" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Motta sbaglia ogni tipo di comunicazione, non parla di tattica, tecnica, le sue conferenze sono vuote, inutili, arroganti".