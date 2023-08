In questi mesi il nome di Nicolò Zaniolo è stato spesso accostato alla Juventus: il giocatore classe '99 sarebbe un vecchio pallino dei bianconeri da diversi anni e nelle prossime settimane il club torinese potrebbe effettuare un’offerta da 30 milioni più bonus. Intanto, il Galatasaray ha acquistato Tete che gioca proprio nella stessa zona di campo del giocatore ex Roma e questo potrebbe spingerlo a lasciare la squadra. La sua clausola rescissoria attualmente è fissata a 35 milioni, ma il club turco potrebbe accontentarsi anche di una cifra inferiore.

Zaniolo potrebbe essere un’opportunità di mercato per la Juventus

La Juventus, nelle ultime settimane di mercato, potrebbe cercare di sfruttare delle eventuali occasioni che si dovessero presentare. Una di queste potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Infatti, il Galatasaray ha recentemente preso il brasiliano Tete, esterno mancino che però gioca a destra, ovvero nella stessa zona di campo che ricopre l’ex giocatore della Roma. Dunque, Zaniolo potrebbe chiedere la cessione per trovare maggiore spazio altrove e anche allo stesso club turco farebbe comodo incassare una buona cifra.

La Juventus, come rivelato dai media turchi, starebbe trattando proprio con il Galatasaray per una cifra intorno ai 30 milioni, la quale potrebbe essere sufficiente per ottenere il via libera.

Nicolò Zaniolo, in bianconero, potrebbe ricoprire diversi ruoli e potrebbe alternarsi anche come seconda punta con Federico Chiesa.

Il punto sul possibile scambio Lukaku-Vlahovic

Intanto la trattativa di mercato che, in questo periodo, sta tenendo banco sui media sportivi è quella tra la Juventus e il Chelsea per lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

Al momento tra le parti non ci sarebbe un’intesa. Infatti, i bianconeri vorrebbero circa 40 milioni di conguaglio economico, oltre al cartellino del belga, ma i contatti starebbero proseguendo.

Nel frattempo su Dusan Vlahovic ci sarebbe anche un interesse del Bayern Monaco. Il club tedesco potrebbe cercare il serbo in caso di mancato arrivo di Harry Kane, per il quale il Tottenham non sarebbe intenzionato a fare sconti.

Per questo motivo, la società tedesca potrebbe virare su Vlahovic: la Juventus per cederlo vorrebbe circa 80 milioni cash, visto che in cambio non ci sarebbe nessun giocatore per attutire l'esborso finanziario, come invece potrebbe accadere col Chelsea.