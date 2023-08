Uno dei giocatori che sembra essere sempre più ai margini all'Inter è Joaquin Correa, anche se la sua cessione non è una priorità al momento visto che il club nerazzurro è già alla ricerca di una punta e una partenza implicherebbe dover intervenire per due innesti. Da qui alla fine della sessione estiva di Calciomercato, però, non sono da escludere colpi di scena, con Correa che non è intoccabile e, anzi, la partenza resta comunque probabile. Nelle ultime ore starebbe prendendo quota una suggestione inaspettata, quella di un approdo alla Juventus, in un affare complesso vista la rivalità tra le due società, ma da non escludere a priori visto che risolverebbe i problemi di entrambi i club.

La Lazio è alla ricerca di almeno un rinforzo di livello in mezzo al campo, soprattutto dopo l'addio di Sergej Milinkovic-Savic. Priorità va al centrocampo, con i biancocelesti che starebbero provando a portare nella Capitale Jorginho, che all'Arsenal non sembra essere intoccabile a soli sei mesi dal trasferimento dal Chelsea ai Gunners.

Juventus su Correa

Il rendimento di Joaquin Correa è stato sicuramente deludente in questi due anni all'Inter, con soli sette gol messi a segno in campionato e uno in Champions League. L'argentino non è riuscito a mostrare il proprio valore a Milano, acquistato dalla Lazio per 30 milioni di euro più bonus, e adesso i nerazzurri sono pronti a discutere della sua cessione.

Su di lui avrebbe messo gli occhi la Juventus, che sogna di rilanciare un calciatore che in questo momento vede il suo valore quasi azzerato, tanto è vero che si è parlato solo di interesse da parte di club arabi, senza una proposta davvero concreta.

I bianconeri sarebbero pronti a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter e vorrebbero offrire uno scambio alla pari.

La Juve, infatti, vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Leonardo Bonucci, magari con un conguaglio economico tra i 5 e i 10 milioni di euro. Difficile, però, che il club meneghino possa prendere in considerazione tale proposta visto che preferirebbe un elemento più giovane per la difesa, che possa giocare anche da braccetto, cosa che difficilmente può fare lo stesso Bonucci.

Lazio su Jorginho

La Lazio sogna un grande colpo da regalare a Maurizio Sarri in mezzo al campo. L'ultimo nome finito nel mirino dei biancocelesti sarebbe quello di Jorginho. Il giocatore si è trasferito all'Arsenal a gennaio ma i Gunners non sembrano intenzionati a puntare su di lui, come dimostra anche l'arrivo di Rice. Gli inglesi sono pronti a cederlo in prestito e c'è un gesto del calciatore che potrebbe favorire la fumata bianca, avendo dato la sua disponibilità a spalmare il suo ingaggio su più stagioni. A Londra Jorginho guadagna poco più di 6 milioni di euro, ma nella Capitale potrebbe accettare un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni all'anno.