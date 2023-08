La Juventus è attesa da ultime settimane di Calciomercato estivo molto impegnative, considerando che c'è l'esigenza non solo di alleggerire la rosa ma anche di migliorarla. Fra le richieste di Allegri ci sarebbe l'acquisto di un giocatore di fascia sinistra che vada ad alternarsi a Filip Kostic o eventualmente a sostituirlo, se dovesse arrivare un'offerta importante. Piace Robin Gosens dell'Inter, che fino a qualche giorno fa era stato vicino al ritorno in Germania ma le trattative di cessione del suo cartellino non sono state definite ed il tedesco è ancora nella società milanese.

Gosens potrebbe essere un rinforzo ideale per il 3-5-2 di Allegri con una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro.

Gosens piace alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Gosens. Un rinforzo che sarebbe sostenuto da Massimiliano Allegri, che apprezza il tedesco per la sua bravura nel giocare a tutta fascia. Il giocatore dell'Inter andrebbe a fare l'alternativa a Filip Kostic o eventualmente a Samuel Iling-Junior se il nazionale della Serbia dovesse lasciare la società bianconera. Altro nome valutato dalla Juventus per la fascia sinistra è quello di Carlos Augusto; il brasiliano è in scadenza di contratto con il Monza a giugno 2024 ed ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda Pellegrini, ci sarebbe anche la Lazio sul giocatore, anche se fino a questo momento la società laziale non ha accontentato le richieste della Juventus che vuole venderlo a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro. Cessioni che potrebbero riguardare anche altri ruoli, in particolar modo, Leonardo Bonucci potrebbe rescindere il contratto, mentre per quanto riguarda Koni De Winter, si parla di un interesse del Genoa, con la società bianconera che lo lascerebbe partire per circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juve

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato, con Dusan Vlahovic che potrebbe lasciare la società bianconera in caso di offerta da 80 milioni di euro. Dovrebbe invece rimanere Federico Chiesa, anche se il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Se dovesse partire Vlahovic, la società bianconera potrebbe acquistare Romelu Lukaku.

Il giocatore belga ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano, però, come lo scambio di mercato fra Chelsea e Juventus per i due giocatori difficilmente si definirà, avendo gli inglesi deciso di non spendere i 40 milioni di euro richiesti dalla società bianconera aggiuntivi allo scambio. Il belga, comunque, potrebbe lo stesso approdare nella società bianconera.