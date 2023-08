La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo nome per andare a migliorare la fase difensiva della squadra da affidare all'allenatore Simone Inzaghi. Il profilo individuato sarebbe quello di Jaka Bijol, difensore dell'Udinese; per arrivare al cartellino dello sloveno i nerazzurri starebbero considerando di inserire nell'eventuale trattativa un cartellino di un giovane che possa interessare i friulani come per l'operazione che ha portato a Milano Lazar Samardzic nelle scorse ore.

L'idea dell'Inter per la difesa: Jaka Bijol dall'Udinese

Dopo le prime uscite dei nerazzurri la fase che avrebbe lasciato più interrogativi sarebbe proprio quella difensiva, nella quale secondo la società sarebbe importante intervenire con un ulteriore innesto per permettere maggiori rotazioni e più freschezza per la difesa.

Il nome caldo di queste ore di Calciomercato estivo sarebbe quello di Jaka Bijol, difensore sloveno in forza all'Udinese con la quale si è messo in mostra nello scorso campionato divenendo un perno della difesa friulana, che proprio per questo motivo difficilmente vorrebbe rinunciare al suo centrale difensivo.

I nerazzurri però potrebbero convincere il club friulano inserendo nella trattativa il cartellino di un giovane prospetto proveniente dalla giovanili nerazzurre, che potrebbe crescere nel capoluogo friulano; molto dipenderà dalle intenzioni dell'Udinese anche se la trattativa sembrerebbe essere solo nelle fasi embrionali per poi svilupparsi nelle prossime settimane.

La situazione dell'Inter in difesa: confermata la difesa della scorsa stagione

Con le prime uscite stagionali il tecnico Simone Inzaghi avrebbe già messo in chiaro che la difesa dello scorso anno, a parte Skriniar partito a parametro zero verso il Paris Saint Germain, sarà confermata in blocco, con Darmian, Acerbi e Bastoni nel trio difensivo.

Dietro a loro ci sarà invece il nuovo portiere Sommer, arrivato da qualche giorno ad Appiano Gentile a disposizione del tecnico, che nella prima amichevole dopo il suo arrivo lo ha già schierato titolare per tutti i 90 minuti di gioco.

Sommer è arrivato a Milano [VIDEO] dal Bayern Monaco, al quale verrà versata la clausola rescissoria di 6 milioni di euro ma in due tranches, dopo la partenza di Onana, volato al Manchester United per una cifra complessiva di oltre 55 milioni di euro versati nelle casse dei nerazzurri, che con la cessione del portiere camerunese hanno effettuato un'importante plusvalenza, avendolo acquisito solo nell'estate 2022 a parametro zero dopo il termine della sua esperienza con l'Ajax e la faccenda complicata della squalifica ricevuta a livello internazionale.