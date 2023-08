Secondo rumor di mercato sembra che l'Al Ahli sia sempre più vicina a ingaggiare Franck Kessie, un obiettivo che sta diventando sempre più difficile da raggiungere per la Juventus nel Calciomercato. In Spagna si parla di un'offerta che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro per il Barcellona, oltre a un contratto annuale da 20 milioni di euro per il giocatore.

Questa offerta supera di gran lunga quanto offerto dalla Juve, che aveva raggiunto un'intesa di massima con il Barcellona per un prestito con diritto-obbligo di riscatto. La Juventus ha cercato di convincere Kessie a considerare un ritorno in Italia, ma sembra che alla fine l'Al Ahli ha ottenuto l'ok da parte di Kessie.

La firma dell'accordo sembra ormai imminente, a meno di sorprese dell'ultimo momento.

La Juve valuta diversi nomi il centrocampo: fra questi Diarra

Nel frattempo, sul fronte degli arrivi, tornano le voci riguardo all'interesse per la Juve per Thomas Partey dell'Arsenal. Tuttavia, si sta anche facendo attenzione a Habib Diarra, un centrocampista di 19 anni che si è rivelato una sorpresa nello Strasburgo. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna sembrano apprezzare molto il giovane talento e sono già stati avviati alcuni contatti.

Nato il 3 gennaio 2004 in Senegal ma di nazionalità francese, questo centrocampista è l'ultima idea di Giuntoli. Attualmente gioca nel club francese dello Strasburgo, militando nella Ligue 1.

Nel corso dell'ultimo campionato francese, il giovane di 19 anni ha dimostrato notevoli qualità sia in termini di gioco che di quantità. La sua personalità forte e decisa contrasta sorprendentemente con la sua giovane età. La sua posizione naturale in campo è quella di mediano.

Nonostante non sia particolarmente "imponente" nelle dimensioni (179 cm per 74 kg), il suo punto di forza risiede nel dinamismo e nella robustezza fisica.

Anche se è principalmente un centrocampista difensivo, dimostra una buona tecnica individuale e un'ottima capacità di tiro da fuori area. Quando si proietta in avanti dal centrocampo, dimostra di non temere gli scontri individuali, al fine di ottenere il vantaggio numerico. Insomma, è un mediano moderno, capace di adattarsi a diverse situazioni di gioco.

Non manca nemmeno di un valido lancio lungo, che spesso utilizza per innescare le azioni offensive della sua squadra.

La valutazione di mercato di Diarra è di circa 18 milioni di euro

La società francese vuole una cifra non inferiore a 15-18 milioni di euro per cedere questa giovane promessa. Nonostante ciò, l'ingaggio di Habib Diarra è molto più modesto rispetto a quello di Thomas Partey, e il suo stipendio non supera il milione di euro. Questo possibile affare potrebbe rivelarsi interessante e strategico per la Juventus, offrendo un'opportunità di investire in un talento emergente.