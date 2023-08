La Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa non solo per motivi economici ma anche di gestione del gruppo. Ci sono diversi centrocampisti, per questo la società bianconera starebbe valutando cessioni in prestito o a titolo definitivo. Uno dei giocatori che è vicino alla partenza in prestito è Fabio Miretti, il classe 2003 dovrebbe diventare un nuovo giocatore della Salernitana. Insieme a lui potrebbe trasferirsi nella società campana anche Hans Nicolussi Caviglia anche se molto dipenderà dal recupero ottimale di Rovella, che piace a diverse società ed in caso di offerta importante potrebbe lasciare la società bianconera.

Altro giocatore che potrebbe andare a raccogliere minutaggio in prestito è Enzo Barrenechea, sull'argentino ci sarebbe l'Empoli. Riguardo invece a Samuel Iling-Junior in caso di offerta vicino ai 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. Ci sarebbero diverse società interessate al suo acquisto, soprattutto inglesi.

La Juventus potrebbe valutare la cessione di diversi giovani, fra questi anche Soulé

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori. Fabio Miretti è vicino alla Salernitana, potrebbe aggiungersi anche Hans Nicolussi Caviglia. Iling-Junior potrebbe trasferirsi in Inghilterra, Barrenechea in prestito all'Empoli. Per quanto riguarda invece Matias Soulé si valuta una cessione a titolo definitivo, se dovesse arrivare un'offerta da almeno 20 milioni di euro.

Si era parlato di un interesse dall'Olanda per il centrocampista argentino ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per il giocatore. Tanti giovani che potrebbero garantire somme importanti per alleggerire il bilancio societario ma queste cessioni non dovrebbero evitare una partenza pesante nel Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una nuova esperienza professionale per Dusan Vlahovic. Fino a qualche settimana fa era molto chiacchierato lo scambio di mercato con Romelu Lukaku, attualmente invece si parla di Bayern Monaco interessato al giocatore bianconero. Se dovessero arrivare gli 80 milioni di euro previsti dalla cessione del cartellino di Vlahovic, parte dei quali sarebbero utilizzati per acquistare Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di 8 milioni di euro a stagione per tre anni.

La società bianconera potrebbe investire circa 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore del Chelsea. Ci si aspetta anche un rinforzo a centrocampo in caso di cessioni di diversi giocatori. Potrebbe arrivare Rodrigo De Paul dall'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.