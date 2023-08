Secondo le ultime di mercato dalla Francia, la Juventus avrebbe messo nel mirino Jean Clair Todibo, centrale difensivo del Nizza che verrebbe valutato circa 30 milioni di euro. Oltre agli acquisti, il club bianconero lavorerebbe anche alle cessioni e tra i nomi a rischio cessione ci sarebbero quelli di Denis Zakaria, Luca Pellegrini e Alex Sandro.

Juventus, il nome nuovo per la difesa sarebbe Jean Clair Todibo del Nizza

La Juventus starebbe sondando il mercato per trovare colui che prenderà il posto in prima squadra di Leonardo Bonucci e indiscrezioni dalla Francia vorrebbero il club bianconero interessato a Jean Clair Todibo.

Lo stopper transalpino classe '99, secondo RMC Sports potrebbe essere ceduto dal Nizza, squadra che ne detiene attualmente il cartellino, ma la sua valutazione da 30 milioni di euro sarebbe eccessiva per le attuali condizioni economiche in cui versa la Juventus. In tutto questo, lo stesso Todibo avrebbe dato la sua disponibilità a trasferirsi in bianconero e di conseguenza la Juve potrebbe fare leva sulle volontà del calciatore per spingere il Nizza a considerare formule di pagamento elastiche come un prestito con riscatto dilazionato in più rate. In ogni caso, il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli starebbe considerando anche altri nomi per la difesa ed uno degli eredi di Bonucci potrebbe essere Harry Maguire: il centrale del Manchester United, avrebbe una valutazione più bassa rispetto a Todibo, circa 20 milioni di euro e sarebbe considerato tra i cedibili dal tecnico dei "Red Devils" Ten Hag.

Juve, si lavora alle cessioni: oltre a Zakaria potrebbero partire Pellegrini e Alex Sandro

La Juventus oltre agli acquisti starebbe lavorando anche per cedere diversi calciatori ritenuti in esubero nella rosa e tra questi spunterebbero i nomi di Denis Zakaria, Luca Pellegrini ed Alex Sandro. Per quanto concerne Zakaria, oltre ad aver intavolato un principio di trattativa con il West Ham, Giuntoli starebbe dialogando anche con il Monaco, squadra francese che si sarebbe inserita nelle ultime ore per il centrocampista svizzero.

La valutazione di Zakaria, si attesterebbe sempre intorno ai 25 milioni di euro. Su Pellegrini invece, il Nizza avrebbe palesato dell'interesse ma oltre al club transalpino, ci sarebbe sempre la Lazio di Maurizio Sarri pronta a farsi avanti per il fluidificante romano. Per il classe '99 la Juventus chiederebbe una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Infine, per quanto concerne Alex Sandro, il terzino sinistro brasiliano sarebbe attenzionato da un club proveniente dall'Arabia Saudita ed una sua partenza potrebbe far entrare nelle casse della Juve una cifra vicina ai 5 milioni di euro.