La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa nella quale figurano diversi giocatori in esubero. Tra questi ci sono innanzitutto Denis Zakaria, Luca Pellegrini e Leonardo Bonucci.

Zakaria sarebbe vicino al West Ham e Pellegrini al Nizza. Invece, per quanto riguarda Bonucci, in questi ultimi giorni è emersa un'indiscrezione che parla di un probabile trasferimento nel campionato olandese. Sul difensore centrale bianconero, infatti, ci sarebbe l'Ajax, alla ricerca di un rinforzo d'esperienza.

Bonucci avrebbe già manifestato un certo gradimento verso la destinazione Ajax, anche perché avrebbe maggiori chance di giocare da titolare.

Una prospettiva, questa, che consentirebbe al calciatore di giocarsi le sue carte per una convocazione in nazionale in vista dei campionati europei del 2024.

Infatti Bonucci, prima di chiudere la carriera, vorrebbe partecipare proprio alla competizione europea per difendere il titolo conquistato nel 2021 con la maglia azzurra. Se il difensore dovesse trovare l'intesa contrattuale con l'Ajax (anche se al momento siamo di fronte a voci di mercato) è probabile che la Juventus si accordi per la rescissione del contratto, andando così a risparmiare circa 12 milioni di euro lordi sul monte ingaggi.

Bonucci potrebbe trasferirsi all'Ajax

Leonardo Bonucci sarebbe disponibile ad un eventuale passaggio all'Ajax.

Il centrale difensivo, attualmente, si sta allenando a parte alla Juventus che gli ha comunicato che non fa più parte del suo progetto tecnico. Per questo motivo, il difensore 36enne starebbe valutando altre soluzioni, alla ricerca di una squadra che possa garantirgli un posto da titolare.

L'intenzione di Bonucci sarebbe quella di ritirarsi dal calcio giocato nell'estate del 2024, ma prima vorrebbe disputare gli europei con la nazionale italiana.

Da qui la presunta apertura all'Ajax. In precedenza si era parlato di un interesse della Lazio, una trattativa che, però, non è mai decollata.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Alex Sandro: sul terzino brasiliano ci sarebbero gli arabi dell'Al-Hilal. Anche De Winter sarebbe in odore di cessione. Il difensore belga piace al Genoa che vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto fissato al raggiungimento di determinati traguardi.

La Juventus, invece, preferirebbe venderlo a titolo definitivo.

Il mercato della Juventus: piace Kessié

Restando sul mercato in uscita, la Juventus starebbe valutando le situazioni di Denis Zakaria, Samuel Iling-Junior e di Matias Soulé. Qualora il club bianconero dovesse riuscire a venderli tutti e tre, potrebbe incassare una somma totale di circa 50 milioni di euro.

In entrata, fra i giocatori che piacciono spicca Franck Kessié del Barcellona. In attacco, invece, si continua a parlare di un eventuale scambio di mercato Vlahovic-Lukaku con il Chelsea, con i Blues che, però, dovrebbero aggiungere un conguaglio economico in favore dei bianconeri. La Juventus avrebbe chiesto almeno 40 milioni di euro.